Assassin’s Creed Mirage recevra un nouveau DLC gratuit avant la fin de l’année
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Le suivi d’Assassin’s Creed Shadow devrait en toute logique être la priorité d’Ubisoft concernant la saga Assassin’s Creed, tandis qu’Assassin’s Creed Mirage (qui était au départ pensé comme un DLC) aurait été mis de côté depuis pas mal de temps si des deals n’étaient pas en cours dans les coulisses. Le journal Les Echos nous apprenait il y a quelques mois que l’éditeur français était sur le point de conclure un accord avec le Fonds public d’investissement d’Arabie saoudite (le PIF) afin de produire un nouveau DLC pour Mirage, qui aiderait Ubisoft à renflouer ses caisses tout en permettant à l’Arabie saoudite d’effectuer un peu de soft power. L’information s’est confirmée durant le week-end.
Des améliorations de gameplay sont aussi au programme
Ubisoft a annoncé qu’un nouveau DLC allait voir le jour pour Assassin’s Creed Mirage. Celui-ci présentera une nouvelle quête principale ainsi que plusieurs missions, qui auront cette fois-ci pour décor la ville AlUla, ce qui permet de comprendre d’où vient l’envie de produire ce nouveau contenu. Le deal entre Ubisoft et l’Arabie saoudite a donc été conclu, et on imagine que le PIF a proposé beaucoup d’argent sur la table étant donné qu’Ubisoft peut se permettre de nous refourguer gratuitement ce contenu supplémentaire.
En plus de ce nouveau lieu, ce nouveau DLC permettra également d’introduire des améliorations de gameplay pour le jeu de base. Une mise à jour qui arrivera à point nommé étant donné que Mirage vient d’être ajouté au Xbox Game Pass.
Ce nouveau DLC devrait être disponible d’ici la fin de l’année, mais Ubisoft n’a pas encore donné de date précise. On pourra sans doute parier que ce contenu arrivera autour de l’anniversaire du jeu, début octobre.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 05/10/2023