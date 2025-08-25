Assassin’s Creed Mirage recevra un nouveau DLC gratuit avant la fin de l’année

Des améliorations de gameplay sont aussi au programme

Ubisoft a annoncé qu’un nouveau DLC allait voir le jour pour Assassin’s Creed Mirage. Celui-ci présentera une nouvelle quête principale ainsi que plusieurs missions, qui auront cette fois-ci pour décor la ville AlUla, ce qui permet de comprendre d’où vient l’envie de produire ce nouveau contenu. Le deal entre Ubisoft et l’Arabie saoudite a donc été conclu, et on imagine que le PIF a proposé beaucoup d’argent sur la table étant donné qu’Ubisoft peut se permettre de nous refourguer gratuitement ce contenu supplémentaire.

En plus de ce nouveau lieu, ce nouveau DLC permettra également d’introduire des améliorations de gameplay pour le jeu de base. Une mise à jour qui arrivera à point nommé étant donné que Mirage vient d’être ajouté au Xbox Game Pass.

Ce nouveau DLC devrait être disponible d’ici la fin de l’année, mais Ubisoft n’a pas encore donné de date précise. On pourra sans doute parier que ce contenu arrivera autour de l’anniversaire du jeu, début octobre.