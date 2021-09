Le prochain jeu Twisted Metal serait conçu par Lucid Games (Destruction All Stars) selon VGC

Licence phare de PlayStation dans les années 1990 et 2000, Twisted Metal revient sur le devant de la scène depuis le début de l’année avec sa série live-action produite par les scénaristes des films Deadpool et Bienvenue à Zombieland et dans laquelle jouera Anthony Mackie (Falcon dans le Marvel Cinematic Universe).

Mais ce n’est pas tout puisqu’une rumeur lancée par le journaliste de VentureBeat Jeff Grubb début septembre laissait entendre qu’un nouveau jeu de la série était en préparation. Hier, le média britannique Video Games Chronicle en a remis une couche sur le sujet en affirmant que, selon leurs propres sources, ce titre est en développement chez Lucid Games, le studio derrière Destruction All Stars et Switchblade.

Un free-to-play prévu pour 2023 ?

Si ce choix peut paraitre surprenant compte tenu de l’accueil mitigé réservé par la presse et les joueurs pour cette exclusivité PS5, les sources proches du dossier auraient expliqué à VGC que c’est « le long passif de Lucid Games dans le genre des jeux de voitures et de course » qui aurait convaincu Sony de leur confier le projet puisque, en plus d’avoir développé deux titres, le studio britannique a également travaillé sur Need for Speed Payback et Need for Speed Hot Pursuit Remastered.

Notez aussi que, toujours selon les mêmes sources, ce nouvel épisode ne serait pas payant mais free-to-play et que « sa sortie est prévue pour coïncider avec celle de la future série TV en 2023. » Rappelons que toutes ces informations ne sont pas officielles et qu’il faudra attendre que Sony et PlayStation s’expriment sur le sujet pour savoir si elles sont vraies ou fausses. A suivre.