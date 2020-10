Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Need for Speed Hot Pursuit Remastered est une version améliorée du titre sorti en 2010 par Electronics Arts. Cette nouvelle édition du jeu embarque quelques nouveautés graphiques, comme la possibilité de jouer en 4K/60 fps, mais aussi un mode photo amélioré et la possibilité de jouer avec d'autres joueurs entre plusieurs plateformes.