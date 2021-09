Twisted Metal : Une rumeur mentionne le développement d’un nouveau jeu

Les attentes autour du PlayStation Showcase sont nombreuses, et même quelques minutes avant le show, de nouvelles rumeurs continuent à faire surface. Cette fois-ci, c’est au tour de Jeff Grubb, journaliste chez GamesBeat, de jeter de l’huile sur le feu, et s’il a souvent vu juste ces derniers temps, comme avec Dead Space, cette rumeur a surtout de l’intérêt grâce aux autres sites qui rapportent la même information, Gematsu et VGC.

Un développement qui serait encore peu avancé

Ces deux derniers n’ont pas pour habitude de lancer ce genre de rumeurs sans fondement, surtout dans le cas de Gematsu, qui ne se livre jamais à la spéculation. Toutes ces entités donnent raison à Jeff Grubb, qui a déclaré la chose suivante dans sa dernière émission du Giant Bomb :

« Je pense que Twisted Metal est en développement mais qu’il est loin d’être terminé, alors je pense qu’il est encore tôt […] S’ils ont Twisted Metal prêt à être montré, ils pourraient le faire. Mais dans tous les cas, il semblerait bien qu’il soit en développement, et qu’il n’inclut visiblement David Jaffe ».

David Jaffe, créateur de la série, ne fait plus partie de Sony depuis quelques années, et a déjà déclaré qu’il ne savait rien d’un tel retour. VGC confirme avoir entendu la même chose, tout comme Gematsu.

Réponse ce soir ? D’après Grubb, cela serait un peu trop tôt, mais l’existence du projet pourrait donc être réelle, même si l’on prendre le tout avec des pincettes.