Sony prépare une série Twisted Metal avec les scénaristes de Deadpool et Zombieland

Sony nous avait prévenu : les séries et films adaptés de jeux PlayStation vont être de plus en plus nombreux ces prochaines années. Après tout le remue-ménage autour de la série The Last of Us avec l’annonce de son casting, c’est au tour de Twisted Metal d’avoir droit à son propre show télévisé, comme nous l’apprend Variety.

Un road trip musclé en vue

On savait déjà qu’une série Twisted Metal était en préparation, mais les choses se concrétisent un peu mieux aujourd’hui. Le site nous apprend qu’il s’agira d’une série d’action ainsi que d’une comédie, et que c’est pour cela qu’elle sera produite par Rhett Reese et Paul Wernick, les auteurs derrières les films Deadpool et Bienvenue à Zombieland.

L’écriture sera confiée à Michael Jonathan Smith, qui s’est récemment illustré dans la série Cobra Kai, tandis que Will Arnett sera aussi producteur exécutif via sa boîte de production Electric Avenue.

Cette série racontera l’histoire d’un protagoniste ayant la chance d’obtenir une meilleure vie s’il accepte de livrer un colis en traversant une contrée sauvage et désolée. On y retrouvera Sweet Tooth et son camion iconique, ainsi que d’autres personnages qui viendront perturber son parcours pour donner lieu à des combats entre véhicules. Des échos mentionnent aussi le fait que Arnett pourrait doubler Sweet Tooth, mais rien n’est encore fait ou confirmé.

On attend maintenant l’annonce du casting et un synopsis plus précis pour savoir ce qui nous attend, mais voici une série de plus à rajouter à la longue liste des adaptations attendues en 2021 et au-delà.