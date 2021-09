Twisted Metal : John Doe sera incarné par Anthony Mackie dans la série live-action

Il y a quelques jours, la rumeur autour d’un nouveau jeu Twisted Metal faisait déjà les gros titres, et on oubliait déjà qu’une série live-action était en préparation chez Sony, comme tant d’autres adaptations. Pour le moment, on savait peu de choses sur le casting de la série, mais Deadline vient nous apprendre qui interprètera le mystérieux John Doe à l’écran, et les fans du Marvel Cinematic Universe le reconnaitront bien vite.

Captain prend la route

exciting developments at PlayStation Productions https://t.co/f8TzByr9RL — Hermen Hulst (@hermenhulst) September 15, 2021

C’est donc Anthony Mackie qui va jouer le rôle de John Doe dans la série télévisée Twisted Metal, comme l’indique le site, ce qui a été rapidement confirmé par PlayStation, notamment par Hermen Hulst, qui est à la tête des PlayStation Studios. L’acteur est notamment connu pour son rôle dans le MCU en tant que Falcon, et sera prochainement à l’affiche d’un quatrième film Captain America. Il serait également l’un des producteurs exécutifs de la série.

La série Twisted Metal n’a pas encore de date de sortie mais puisqu’elle a maintenant dégoté sa star, on imagine que la production devrait mettre un coup d’accélérateur. Pour rappel, la série est produite par Rhett Reese et Paul Wernick, les auteurs des films Deadpool et Bienvenue à Zombieland, tandis que Will Arnett sera aussi producteur exécutif du show. On ne sait d’ailleurs toujours pas si c’est lui qui doublera Sweet Tooth ou non, comme certaines rumeurs l’indiquaient.