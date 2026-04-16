The Expanse: A Telltale Series refait surface avec une sortie surprise sur Nintendo Switch

L’expansion sur Switch

Chapeauté par Deck Nine Games (les derniers Life is Strange), The Expanse: A Telltale Series est un jeu narratif, dans la pure tradition des grands classiques de Telltale. Un titre épisodique, découpé en cinq volets, qui nous fait suivre une histoire inédite dans l’univers de la série de science-fiction, elle-même adaptée des romans de Daniel Abraham et Ty Franck. Cependant, le studio s’était permis de légèrement moderniser sa formule, avec un moteur graphique plus moderne, et des phases d’exploration, notamment dans des zones sans gravité.

Trois ans plus tard, et sans aucun indice au préalable, le jeu fait donc son retour sur Nintendo Switch. Dès aujourd’hui, ce portage de The Expanse : A Telltale Series est téléchargeable via l’eShop au prix de 29.99€. Rien de bien nouveau, il s’agit de l’édition Deluxe déjà connue et regroupant l’ensemble des cinq épisodes, ainsi qu’une aventure bonus qui nous fait suivre Shohreh Aghdashlo. Reste à savoir si ce retour peut laisser présager un peu de mouvement au sein du studio.