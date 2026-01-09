The Expanse: Osiris Reborn a droit à quelques détails supplémentaires sur sa durée de vie, ses classes et les compagnons

Une expérience plus inspirée par les livres que la série

Cette interview a été l’occasion d’aborder le système de classes de The Expanse: Osiris Reborn, qui sera dans un premier temps assez versatile en vous laissant expérimenter plusieurs armes. Libre à vous d’avoir une tourelle sur votre épaule tout en étant un sniper, afin d’être multitâche, mais cela ne durera qu’un temps. On nous fait comprendre que passer un certain point, il faudra se trouver la voie qui nous plait le plus et s’y maintenir.

Il est aussi question des compagnons, qui auront une place plus qu’importante dans le jeu. Il faut les voir comme ceux d’un Mass Effect, c’est-à-dire des personnages avec leurs propres objectifs, qui réagiront plus ou moins bien selon les choix que vous allez effectuer, tout en ayant leur histoire personnelle qu’il faudra gérer. On nous prévient même que certains choix pourraient aboutir à la mort d’un ou plusieurs de nos collègues. Notre personnage aura quant à lui un jumeau qui aura lui aussi une place prépondérante dans le récit.

Pour ce qui est de la durée de vie, Owlcat Games vise entre 30 et 40 heures de jeu en allant à un rythme correct et en restant focalisé la quête principale du titre. Il y aura évidemment plein d’autres choses à faire, avec beaucoup d’easter eggs à trouver pour les fans de la série TV et des romans, en sachant que le jeu semble davantage puiser son influence dans ces derniers, avec des aliens plus proches de la description que l’on retrouve dans les livres.

Pas encore de date de sortie pour The Expanse: Osiris Reborn, prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.