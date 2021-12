The Expanse : A Telltale Series

The Expanse : A Telltale Series est un jeu narratif conçu par Telltale Games en collaboration avec Deck Nine (Life is Strange: True Colors). Basé sur la série TV américaine de science-fiction The Expanse, le joueur ou la joueuse suit l'histoire de Camina Drummer, un personnage dont les choix au cours de l'aventure auront un impact sur le sort du vaisseau spatial Artémis et de ses occupants.