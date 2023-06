Mais qui est Telltale Games en 2023 ? Le point sur la situation du studio

Une mort violente d’un studio historique

2018, coup de massue dans l’industrie du jeu vidéo narratif, Telltale est en liquidation, après le licenciement sans explication d’un grand nombre de ses employés. Le studio passe ainsi de 250 à 25 employés en l’espace de quelques semaines.

Le hic, c’est qu’à ce moment-là, Telltale était alors sur plusieurs projets, trop, comme depuis désormais une dizaine d’années : Minecraft: Story Mode (l’adaptation pour Netflix), l’ultime saison de The Walking Dead, The Wolf Among Us saison 2, un autre jeu issu de Game of Thrones, une adaptation de Stranger Things et un projet mobile jamais annoncé.

Pendant plusieurs années précédant cette crise majeure, c’est dans un genre de crunch perpétuel que le studio fonctionne, pour sortir chaque année plusieurs projets (on parle alors de 3 à 4 jeux sortis par an). Si on ajoute à cela les retours de plus en plus mitigés des jeux, avec notamment un moteur maison (le Telltale Tool) qui accusait son âge, et une transition forcée vers Unity, demandant aux équipes un gros effort d’adaptation, le studio craque.

Le couperet tombe en septembre 2018, dans des conditions très violentes pour des employés déjà en burn out pour la plupart, qui sont alors priés de faire leurs cartons sans aucun avertissement préalable. L’un des soucis, c’est que l’ultime saison de The Walking Dead n’était pas encore bouclée, et seulement 2 épisodes étaient alors sortis.

C’est alors Skybound qui, étant partenaire de longue date avec le studio, conclura de leur côté les deux derniers épisodes de The Walking Dead afin de proposer aux fans la fin attendue.

Une renaissance partielle

En 2019, c’est le groupe LCG Entertainement (soutenu par Athlon Games, une filiale américaine de Leyou, une holding de Tencent) qui acquiert après de nombreuses négociations une bonne partie des actifs de Telltale. L’objectif, relancer le studio en ressortant certains de ses jeux, et produire de nouvelles propositions narratives. C’est ainsi que Jaimie Ottilie (Galaxy Pest Control, un studio spécialisé dans le mobile), alors PDG de LCG, décide avec Brian Waddle d’effectuer ce rachat afin de relancer la machine.

Forcément, lorsque l’on voit ic deux personnes qui sont à l’origine totalement absentes du cercle du studio, nous sommes en droit de se poser des questions quant au réel objectif de cette renaissance. A l’origine même, l’objectif premier était uniquement de ressortir le back-catalogue de Telltale. Cependant, le studio n’a pas obtenu l’ensemble des actifs et nombre des licences sont retournées aux ayants-droit originaux.

Finalement, Telltale Games ne possède que The Wolf Among Us, Batman et Puzzle Agent (une ancienne création du studio). C’est donc après la ressortie des deux saisons de Batman sous le nom Shadows Edition qu’est annoncé l’avenir du studio : une adaptation de la série télévisée The Expanse, ainsi que la suite tant attendue de The Wolf Among Us.

Et c’est là que les doutes vont autant perdurer que s’escompter en partie. Car la réalité derrière ces annonces est que Telltale n’est pour l’instant plus un développeur. C’est en tant qu’éditeur que ces jeux sortiront sous leur nom. On peut ainsi comprendre que les promesses réalisées par Jaimie lors de la reprise du studio (les jeux ne sortiront que quand l’intégralité des épisodes seront produits, ou encore la prohibition de crunch), sont forcément rapidement tenues, étant donné que si ce genre de choses arrivent à l’avenir, ils n’auront plus qu’à se dédouaner sur les studios qu’ils auront embauchés.

Concernant les anciens développeurs de Telltale, eh bien ils ont reçu cette nouvelle de façon plutôt contrastée. Si certains ont fini par rejoindre cette nouvelle équipe (environ 50% des employés en 2022 sont issus de l’ancienne version du studio), une bonne partie a appelé à boycotter le studio, et est partie créer de nouvelles structures.

Qui est véritablement derrière les nouvelles productions Telltale ?

Là où nous pouvons être inquiets par rapport à Telltale Games en lui-même et ses objectifs, nous pouvons cependant être plutôt rassurés pour les jeux en eux-mêmes pour l’instant.

Car oui, pour chaque jeu, c’est un studio qui a été commissionné de manière judicieux pour réaliser ce que l’on espère être des œuvres réussies. Pour The Expanse : A Telltale Series, c’est le studio Deck Nine qui a cette lourde tâche de réaliser à la fois une adaptation réussie et fidèle à la série, mais aussi de donner le cap du renouveau de Telltale et de son image.

Pour rappel, Deck Nine existe sous ce nom (précédemment Idol Minds) depuis 2017 et a été en collaboration étroite avec un autre studio spécialisé dans le jeu narratif épisodique : DON’T NOD. Si vous vous demandez qui était derrière Life Is Strange : Before The Storm et Life Is Strange: True Colors, c’est en réalité ce studio. On peut donc dire que Deck Nine est un studio de choix pour diriger une production narrative épisodique.

A la direction du jeu, Stephan Frost, un ancien de chez Blizzard notamment qui a travaillé pour World of Warcraft : Legion, et sur divers projets d’autres studios comme Wildstar avant de rejoindre Deck Nine pour The Expanse : A Telltale Series.

A l’heure où nous écrivons ces lignes (soit fin mai 2023), nous venons d’apprendre que Deck Nine a dû se séparer d’une partie de son équipe de développement. Petite information complémentaire concernant cette coupe humaine au sein du studio, ce sont en partie des lead du studio qui sont partis volontairement pour éviter que les développeurs un peu moins haut dans la hiérarchie doivent partir. A l’heure actuelle, le studio n’a pas communiqué sur les raisons de cette coupe.

Et concernant The Wolf Among Us saison 2 me direz-vous ? C’est à AdHoc Studio qu’a été commissionné la réalisation de cette suite très attendue de la part des fans du studio, du jeu, et de la bande dessinée. En réalité, cette suite est co-réalisée par Telltale et AdHoc. Sur les informations que nous avons, AdHoc est chargé de toute la partie narrative et cinématographique, tandis que Telltale s’occupe de l’implémentation et de la dimension gameplay du titre.

Si vous n’avez jamais entendu parlé du studio, c’est bien normal. Initié en 2019, AdHoc Studio a été fondé par quatre anciens membres de Telltale Games, qui sont partis à l’époque entre 2016 et 2017, avant la chute totale du studio. Pour l’instant aucun jeu n’est sorti issu du studio, et tout ce que nous savons c’est qu’ils travaillent actuellement sur le jeu Cart Life, issu de l’imagination du développeur Richard Hofmeier, où sa proposition originale date de 2011.

Quid des autres studios annoncés comme héritages de Telltale ?

Avec la chute de Telltale, de nombreux studios se sont constitués, de l’initiative d’anciens développeurs et créateurs. Certains même avant la fin du studio, qui semblait être annoncée depuis longtemps. C’est ainsi par exemple que Campo Santo (Firewatch) ou Night School Studio (Oxenfree) ont été créés.

Et en dehors de AdHoc Studio, ce sont deux autres studios qui sont arrivés sur la scène, avec une volonté de proposer à la fois un pur héritage de Telltale, mais aussi d’autres propositions narratives. Le premier, Skunkape Games, est issu de développeurs des premières années du studio. Ils ont eu la possibilité d’acquérir les droits de la licence Sam & Max, et sortent actuellement les remasters des trois saisons du duo ionique. Forcément, nous sommes curieux de voir ce que proposera par la suite l’équipe.

Le second studio, Dramatic Labs, a notamment été créé par plus de 20 anciens artistes de Telltale comme Kevin Bruner, un des fondateurs originaux du studio. Le studio a sorti d’ailleurs fin mai leur premier jeu, Star Trek: Resurgence, adapté ainsi de l’univers et se déroulant après The Next Generation.

Reste à voir comment tout cela va évoluer au fil des années et des projets, mais une chose est sûre : le jeu vidéo narratif, notamment celui issu de la révolution effectuée par Telltale, ne s’est jamais aussi bien porté au final, par l’augmentation de studios issus de cette vision du jeu vidéo, avec, plus de liberté.