Telltale Games annonce une grosse vague de licenciements, le studio est à nouveau au cœur de la tourmente

La nouvelle est d’abord tombée via Jonah Huang, qui travaillait auparavant en tant que cinematic artist au sein du studio, et qui a pris la parole sur Twitter (X). Dans ses tweets, Jonah Huang annonce que la majorité des équipes ont été mises à la porte dès le début du mois de septembre. L’ex-employé rappelle à juste titre que cette vague de départs intervient quelques semaines seulement après l’acquisition du studio Flavourworks par Telltale, ce qui a de quoi agacer celles et ceux qui ont été contraints de partir.

This is a sore subject, but I feel it necessary to add to the gaming layoff news: Telltale laid most of us off early September. Status of TWAU2, I can't say (NDA).

Now, I focus on what matters to me—my own game, and the following words:

Games industry, we must UNIONIZE.

1/5

— jjonahjonahson (@jjonahjonahson) October 5, 2023