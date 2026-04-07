Test Life is Strange: Reunion – Le meilleur jeu d’aventure narratif Life is Strange de Deck Nine

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Durée de vie

Histoire principale

9 heures

Collectionneur

18 heures

Jaquette de Life is Strange: Reunion
Life is Strange: Reunion
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 26/03/2026

  • Récit prenant et plaisant à suivre de bout en bout
  • Max et Chloé, le retour d'un duo iconique sur fond de nostalgie bien dosée
  • Système de choix à la hauteur de la saga
  • Mise en scène soignée et doublages audios très convaincants
  • Le charme pré-automnal de Caledon
  • Gameplay banal et peu inspiré (mais qui fonctionne bien !)
  • Bande-son trop en retrait, malgré 4-5 musiques qui réussissent à sortir du lot
  • Opus qui a plus de chances de toucher les fans de première heure, plutôt qu'un nouveau public
  • Soucis de finition qui trainent encore ici et là
  • Pourquoi avoir retiré le système de chapitrage propre à la série ?
7.5

Life is Strange: Reunion se révèle être un bon, voire un très bon jeu d’aventure narratif par moments. Malgré un gameplay banal et peu inspiré, il parvient à marquer les esprits grâce au haut niveau de qualité de sa dimension narrative, intégrant notamment un récit prenant à suivre de bout en bout et sur fond de nostalgie bien dosée, ainsi qu’un système de choix à la hauteur de la saga. Nous en sommes les premiers surpris quand nous nous souvenons de notre critique de l’opus sorti en 2024 mais force est de constater que Deck Nine semble avoir enfin trouvé la formule pour raviver une partie de la magie que la franchise avait perdue ces dernières années. Sans toutefois encore parvenir à atteindre le degré d’excellence des épisodes chapeautés auparavant par Don’t Nod, il s’agit là de la meilleure production Life is Strange imaginée par le studio coloradien.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

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