On a fini les 3 premiers épisodes de The Expanse: A Telltale Series, notre avis

Pour rappel, The Expanse : A Telltale Series sera composé de 5 épisodes, qui sortiront chacun à deux semaines d’intervalle. Si tout vas bien, la parution du cinquième épisode aura donc lieu aux alentours de la fin septembre. Telltale Games a de plus annoncé un épisode bonus pour l’automne centré sur le personnage de Chrisjen Avasarala, secrétaire générale de l’ONU bien connue des fans de la série.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Telltale Games, ou encore la création du jeu, vous pouvez retrouver sur notre site une interview avec Cara Gee, actrice de la série et du jeu, ainsi qu’avec Stephan Frost, game director chez Deck Nine, le studio en charge du développement de The Expanse : A Telltale Series. Un dossier revenant sur toute l’histoire et la renaissance du studio est également disponible.

Conditions de jeu : A l’occasion de cette session de jeu, nous avons eu accès aux trois premiers épisode de The Expanse : A Telltale Series sur PC. L’ensemble a été joué sur un ordinateur de bureau doté d’un i5 de 9e génération, 32go de RAM ainsi qu’une Nvidia RTX 4060. Nous avons ainsi pu jouer à l’ensemble dans sa configuration maximale sans aucun bug subit. En termes de durée de vie, il a fallu compter environ 3 heures pour voir le bout de ces trois premiers épisodes. A l’occasion du test, qui arrivera lors de la sortie du 5e épisode, nous relancerons une nouvelle fois une partie afin de pouvoir comparer notre expérience avec des choix différents.



De la navigation spatiale…

Le premier épisode du jeu a donc été un retour pour nous à quelque chose de très familier. En effet, ce que nous avions essayé en juin étant dans un stade de pré-release, la version que nous avons parcourue ici était en tout point similaire au niveau de la progression. L’occasion pour nous de partir sur des choix différents, que ce soit dans les dialogues ou bien les choix décisifs du jeu. Nous avons pu ainsi voir que les décisions ont un véritable impact dans notre progression, et en cela, c’est déjà un pari relevé pour The Expanse.

Comme nous le disions lors de notre premier contact avec le jeu, toute la dimension technique est un vrai bond en avant pour Telltale Games. Deck Nine Games a ici fait un très bon travail permettant, tout en restant sur l’identité du studio, une grosse évolution pour Telltale Games. Au niveau de la technique, il est également plaisant d’avoir un jeu qui sort sans que nous ayons rencontré un seul bug. En comparaison de notre session de juin, les bugs ont été d’ailleurs corrigés. Au niveau également de l’ergonomie, certaines séquences ont par ailleurs évolué.

Dans ses phases d’exploration, le jeu vous fera parfois entrer dans des zones sans gravité. Auparavant, pour se poser de nouveau au sol, il fallait faire une combinaison de deux boutons. Ceci causait, notamment en termes d’accessibilité, de véritables soucis, car des personnes devant utiliser des appareils de contrôle ergonomique ne pouvaient pas faire cette combinaison de boutons. Ainsi, on peut voir qu’il y a un véritable soin de rendre le jeu le plus accessible possible, et c’est un point à véritablement mettre en avant. D’autant plus que dès sa sortie, le soft arrive dans une version dotée de sous-titres dans de nombreuses langues dont celle de Victor Hugo, et l’adaptation est plutôt réussie. Reste que pour les non connaisseurs de la série, l’utilisation fréquente de termes du Belter, une langue imaginaire, peut quelque peu dérouter et demander un poil de temps de compréhension supplémentaire.

…vers un jour sans fin ?

Finalement, quel bilan provisoire faire de ces trois premiers épisodes ? Tout d’abord, du point de vue scénaristique, nous n’allons rien vous révéler, mais sachez que le décor planté dans le premier épisode continue pour arriver à un véritable premier point culminant scénaristique lors du troisième épisode. Nous avons l’impression qu’ainsi, ces trois premiers épisodes de The Expanse : A Telltale Series ont développé le premier acte, et que la situation finale nous dirige vers le second acte du récit.

Mais, le premier questionnement que l’on pourrait avoir concernant cette adaptation vidéoludique, c’est sa longueur. Avec trois premiers épisodes tournant seulement autour des trois heures de jeu, nous nous demandons si les suivant seront plus denses ou si ce format d’à peine une heure par épisode se poursuivra sur les deux derniers. Il y a par ci et par là des objets que l’on peut trouver sur certaines séquences, de nombreux logs à lire ajoutant beaucoup de relief à l’univers conté, mais il y a tout de même un goût de trop peu.

Notamment car il n’y a véritablement aucun moment de répits pour l’instant. Si cela permet à The Expanse : A Telltale Series d’afficher une efficacité redoutable dans sa narration, il manque tout de même de véritables longues séquences de dialogues, et cela fait qu’au final certains personnages secondaires manquent pour l’instant de matière. Encore une fois, c’est un premier avis concernant la dimension narrative du jeu, et il faudra que l’on voit l’œuvre dans son ensemble pour nous faire notre opinion définitive.

L’autre questionnement que nous avons à poser concerne la progression au sein de chaque épisode. Nous avons été étonnés de constater que, durant ces trois épisodes, ce soient les mêmes séquences revenant, dans des contextes scénaristiques différents, mais dans le même ordre. Ainsi avec une formule débutant par une séquence narrative, puis une séquence d’exploration, avant de se conclure par de l’action en QTE, nous avons eu une impression de redondance, probablement accentué par le fait que nous avons également fait les trois épisodes d’une seule traite, sans l’attente de deux semaines. Reste à voir comment cela va évoluer également avec les 4e et 5e épisodes de The Expanse : A Telltale Series, qui, on l’espère, devraient permettre un renouvellement de la formule, à un certain degré.

En attendant notre avis définitif, qui arrivera lors de la sortie du 5e segment de l’aventure, nous vous invitons à découvrir dès le 27 juillet le premier épisode de The Expanse : A Telltale Series, qui sera disponible sur PC, PlayStation 4 et 5, Xbox one et Series.