Deck Nine : Le studio derrière Life is Strange: True Colors et Before the Storm s’apprête à licencier 20% de ses effectifs

Entre 20 et 30 personnes concernées ?

Selon le média américain IGN, Deck Nine n’a pas précisé le nombre exact de « départs » mais, sachant qu’entre 100 et 130 personnes travaillaient là-bas, cela voudrait dire qu’entre vingt et trente vont se retrouver au chômage. D’après son message posté sur le réseau social Twitter/X, le studio tente de justifier cette décision en mettant notamment en avant « la détérioration des conditions du marché de l’industrie du jeu vidéo » :

« Comme beaucoup d’autres (studios) à l’heure actuelle, Deck Nine a été affecté par la détérioration des conditions du marché de l’industrie du jeu vidéo. Aujourd’hui, nous avons pris la décision difficile de licencier 20% de notre personnel. Ces personnes sont des développeurs extraordinaires et talentueux. Elles ont eu un impact énorme au sein de Deck Nine Games et nous n’avons pas pris cette décision à la légère. S’il vous plaît, engagez ces personnes si vous le pouvez, elles sont incroyables. »

Dans un thread également publié sur Twitter/X, Elizabeth Ballou, narrative designer concernée par ces licenciements, a indiqué que « ils (les dirigeants de Deck Nine) ont juste fait un grand discours afin de nous donner le temps de dire au revoir, de récupérer le matériel dont nous avions besoin, etc., puis ont immédiatement désactivé notre mail professionnel », avant de rétablir les accès peu après. De plus, les employé(e)s sur le départ recevront l’équivalent de deux semaines d’indemnités, y compris celles et ceux dont l’ancienneté dans l’entreprise était parfois supérieure à sept ans.

we are all getting 2 weeks of severance, including people who have worked at the studio for 7+ years. — elizabeth ballou (@lizbetballou) February 27, 2024

Espérons que toutes ces personnes réussiront à rebondir ailleurs rapidement.