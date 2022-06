Flashback 2 : la suite du jeu culte de 1992 est annoncée

Surprise, le Summer Game Fest a révélé Flashback 2, la suite du jeu culte de Paul Cuisset sorti il y a 30 ans. Avec les quelques bribes de gameplay observées sur le trailer, on reste effectivement dans la lignée du précédent avec une aventure en 2D dans un univers de science-fiction, mais avec une certaine touche de modernité.

Flashback 2, Not an illusion

Comme Another World, Flashback fait partie de ses jeux français d’antan encore aujourd’hui très respectés dans l’industrie du jeu vidéo. Le premier Flashback avait eu droit à un remaster il y a quelques années. Microid en profite donc pour annoncer une suite qui prendra la forme d’un jeu d’aventure en 2.5D. L’action prendra place juste après la victoire contre le « Master Brain » du premier opus.

On retrouvera le héros Conrad et ses amis qui devoir de nouveau affronter les Morphs menaçant toutes les civilisations de la galaxie. A côté de ça, son ami Ian se fait enlever mystérieusement, emportant avec lui les réponses à de nombreuses questions. Le titre nous promet cinq niveaux intenses remplis d’enquêtes et de phases d’action.

Flashback 2 sortira cet hiver sur PC, PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series, et Nintendo Switch.