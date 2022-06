Accueil » Actualités » The Last of Us Part I : Comparatif entre le remake PS5 et le remaster PS4

C’était la grosse annonce de fin de la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest : le premier The Last of Us aura droit à son remake. Une demie surprise étant donné les nombreuses fuites, mais l’on a pu découvrir la première vraie bande-annonce de cette nouvelle version prévue pour la rentrée. On vous a déjà détaillé tout ça dans un premier article, mais maintenant, on s’attarde sur la comparaison entre la sortie initiale et cette nouvelle mouture. Est-ce que l’on a une vraie différence ?

Comparatif PS4/PS5 de The Last of Us

Sorti il y a presque 10 ans, The Last of Us a été un vrai succès de la PlayStation 3. Tel un chant du cygne, les aventures de Joël et Ellie ont marqué bon nombre de joueurs et de joueuses mais aussi la fin de la génération de consoles. Naughty Dog et Sony ont donc rapidement développé un remaster sur PlayStation 4, apportant un léger lifting graphique.

Depuis, The Last of Us Part II, et si la construction a divisé (certains) joueurs et joueuses, il a été très bien reçu pour ses graphismes et sa réalisation. Pour boucler la boucle, le studio est reparti travailler sur le premier volet pour proposer une ultime version : The Last of Us Part I.

Véritable remake, cette nouvelle mouture est développée sur le moteur graphique le plus récent de Naughty Dog et profite des avancées technologiques et matérielles. Si l’on peut (à juste titre) douter de l’intérêt d’un remake pour un jeu déjà magnifique sorti il y a moins de dix ans, il faut tout de même avouer que les améliorations se voient au premier coup d’œil.

Un constat d’autant plus flagrant avec ces différents comparatifs : comme vous pouvez le voir tout au long de cet article, avec les gifs, les comparateurs d’image ou la vidéo, on peut voir une nette amélioration au niveau de la modélisation des personnages mais aussi des décors environnants et de l’ambiance globale. Les héros paraissent plus humains, plus vivants, et le ton semble plus réaliste.

Au-delà de l’amélioration graphique, cette mouture PS5 apportera également toutes les commodités de la PlayStation 5 : de l’audio 3D et une optimisation des sensations à la manette, tirant profit du retour haptique et des gâchettes adaptatifs de la DualSense. En toute logique, tout le contenu solo de l’époque sera disponible, avec le titre de base et Left Behind.

La sortie de The Last of Us Part I est fixée au 2 septembre 2022 sur PlayStation 5. Surprise, une version PC est également en développement mais n’a cependant aucune date de sortie.