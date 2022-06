Goat Simulator 3 annoncé en fanfare à l’aide une parodie du trailer de Dead Island 2

Voilà une annonce qu’on attendait pas, Coffee Stain Studios a dévoilé Goat Simulator 3 et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’ils n’y sont pas allé avec le dos de la cuillère. Si la conférence de Devolver est prévue un peu plus tard en cette soirée du 9 juin, nous avons pu en avoir un avant gout surprenant de la part du studio suédois, qui a choisi de parodier le trailer de l’arlésienne Dead Island 2 d’une bien belle manière.

Dead Island 2 est de retour… ou pas ?

Le retour de la plus célèbre et stupide simulation de chèvre ne se fait pas sans coup d’éclat, et Coffee Stain ne le sait que trop bien. Dead Island 2 avait beaucoup fait parler de lui lors de la parution de son trailer mettant en scène un jogger que même l’apocalypse ne semblait perturber.

Et si la véritable apocalypse était une invasion de mammifère herbivores ? En reprenant quasiment plan par plan l’ancien trailer du jeu de Deep Silver, Goat Simulator 3 ne se fera certainement pas oublier du Summer Game Fest de sitôt.

La sortie de Goat Simulator 3 est prévue pour cet automne sans plus de précision, sur PC via l’Epic Game Store, Xbox Series et PS5.