Hoyoverse (Genshin Impact) nous montre les combats de son prochain jeu Zenless Zone Zero

Le Hoyoverse ne finit pas de s’étendre avec l’arrivée prochain de Zenless Zone Zero qui nous dévoile un premier trailer avec des combats qui en mettent plein la vue. Entre ça, Genshin Impact, et Honkai Star Rail, on ne sait plus où donner de la tête.

Vous saurez tout sur Z·Z·Z

Zenless Zone Zero est le dernier projet en date du studio miHoYo notamment connu pour son free to play Genshin Impact. Avec cet action-rpg prenant place dans un monde post-apocalyptique avec une ambiance très urbaine. Le joueur incarnera un « Proxy » et prendra part à une aventure accompagné de divers personnages afin de révéler les mystères de New Eridu, le dernier refuge de l’humanité.

Avec sa direction artistique futuriste et son style anime très prononcé, nul doute qu’il convaincra les fans du genre d’autant que ces premières images de gameplay laissent entrevoir un jeu très propre en matière de combats. Pour les fans de japanimations, sachez que l’on retrouvera encore énormément d’acteurs et d’actrices de doublage japonais très réputés.

Zenless Zone Zero sortira sur PC, iOS et Android à une date encore indéterminée. Le studio n’exclut pas non plus d’apporter le titre plus tard sur d’autres plateformes même si rien n’est confirmé pour le moment.