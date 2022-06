Call of Duty: Modern Warfare 2 dévoile une première séquence de gameplay en eaux troubles

Après avoir été révélé hier dans un trailer d’annonce, Call of Duty: Modern Warfare 2 dévoile une première vidéo de gameplay lors du Summer Game Fest. La Task Force 141 entre en action.

Plongez dans le niveau Dark Water

Il est enfin possible de constater par vous-mêmes les échos entendus ces derniers jours concernant les améliorations de ce nouveau Call of Duty. Dans cette séquence se déroulant dans les eaux du Golfe du Mexique, nous suivons la Task Force 141 abordant un cargo où se cache des missiles de contrebande. L’équipe composée de Soap, Ghost, Alejandro Vargas doit ainsi localiser ces missiles sur ce navire lourdement gardé. On passe donc rapidement sur des gunfight assez nerveux dans ces eaux agités.

Des images assez impressionnantes il faut l’avouer avec des environnements immersifs, une physique de l’eau effectivement plus soignée, et un sound-design plus réaliste. De même que la mise en scène qui rendra sans doute le mode solo court et intense mais aussi linéaire comme toujours.

Call of Duty Modern Warfare 2 sortira le 28 octobre prochain sur PC (et pour la première fois depuis 10 ans sur Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.