Saints Row dévoile sa Boss Factory disponible dès maintenant

Saints Row est extrêmement fier de son éditeur de personnage, au point de lui avoir déjà consacré une présentation entière qui nous teasait une surprise. Cette cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest était donc l’occasion de lever le mystère sur la Boss Factory que nous avons pu essayer il y a quelques jours après avoir vu un nouvel aperçu du gameplay il y a quelques semaines.

Ok mais c’est quoi la Boss Factory ?

Concrètement, la Boss Factory c’est l’éditeur de personnage qui est gratuitement mis à disposition des joueurs et des joueuses dès maintenant sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (Epic Games Store). Évidemment, le but est de pouvoir ensuite récupérer ses créations dans le jeu complet lors de sa sortie le 23 août.

Si vous téléchargez la Boss Factory sur la même plateforme que vous utiliserez sur le jeu final, alors la récupération de vos avatars se fera automatiquement. Et sinon, pas de panique puisqu’avec le système de partage, il sera quand même possible de les télécharger sur une autre plateforme.

Notez qu’il existe un petit avantage à ne pas attendre le lancement du jeu puisque deux casques de DJ exclusifs seront débloqués si Saints Row détecte une sauvegarde Boss Factory sur votre machine. Autre bonus mais qui n’est pas lié à cette démo : se créer un compte sur le site officiel pour y lier sa plateforme permet d’obtenir un lance-roquette Marshall Defense Technologies.

Aussi révolutionnaire que promis ?

Soyons très précis, cette Boss Factory contient exactement tout ce qui sera disponible lorsque vous lancerez Saints Row pour la première fois. Il s’agit bien d’une version complète mais qui ne contient pas ce qui pourra être débloqué au fil de la partie comme les vêtements à acheter dans les magasins de Santo Ileso par exemple. Mais malgré cela, on se sent quand même un peu à l’étroit.

En insistant autant sur ce point, l’équipe a un peu trop survendu son éditeur qui n’a absolument pas à rougir devant ceux d’autres jeux récents mais ne s’avère pas une révolution pour autant. On a un essai qui contient toutes les fonctions habituelles mais aussi les particularités de la série avec son humour bien à elle, l’asymétrie du visage et surtout une grande volonté d’inclusion et de représentativité.

Ce qui n’empêche pas de montrer plusieurs limites. On ne va pas tout lister mais il est un peu dommage de ne pas pouvoir changer le côté d’une cicatrice par exemple. Pareil, l’éditeur va souvent cacher les autres éléments d’une tenue quand vous en choisissez un. Concrètement, vous voulez regarder les bagues, votre personnage se retrouve torse nu. Pour voir si la bague va avec le reste, il faut quitter le menu. Pas très pratique…

Saints Row un jeu communautaire ?

Terminons avec les fonctions en ligne de cette démo, même si elles n’étaient pas en ligne au moment de notre essai. Volition nous a indiqué qu’il serait possible de partager ses créations sur le net mais aussi et surtout de consulter celles des autres, tout cela même sans télécharger la Boss Factory puisque tout pourra être consulté sur le site officiel.

On nous promet un système assez complet permettant notamment de pouvoir rechercher les autres personnages d’un créateur ou d’une créatrice qui vient de vous taper dans l’œil. Il sera également possible d’importer les avatars dans sa propre partie via un système de codes à sept caractères.

Et pour vous aiguiller, il y aura aussi une option pour trier les Boss selon le nombre de likes qu’ils ont reçu pour savoir celles et ceux qui mettent le plus d’accord la communauté (prévoyez beaucoup de tentatives de Shrek, Peter Griffin, Squidward, Gigachad et autres memes). Les développeurs aussi ont prévu de faire de la curation pour mettre en avant les contenus les plus intéressants selon eux.

Saints Row sortira le 23 août sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et PC (Epic Games Store).