Neon White sortira le 16 juin prochain sur Switch et PC via Steam

Parmi les annonces du Summer Game Fest 2022, Neon White est passé le temps de donné sa date de sortie à travers un tout nouveau trailer. Préparez votre Switch ou votre PC, la sortie est pour très bientôt.

Croire en l’arme des cartes

Neon White est un jeu d’action/aventure où vous incarner un assassin tiré de l’enfer pour tuer des chasseurs de démons. En cas de réussite, vous obtiendrez un billet pour la belle vie au paradis. Il va falloir pour cela vaincre bon nombre d’ennemis à l’aide de cartes représentant des armes ou des compétences. De plus, grâce aux combinaisons de cartes, il est possible de créer des coups uniques et dévastateur.

La narration ne sera pas non plus en reste avec les différents personnages masqués qui vont interagir entre eux. Sachez également que la musique est composée par le groupe de musique électronique Machine Girl.

Neon White sortira le 16 juin prochain sur PC (via Steam) et Nintendo Switch.