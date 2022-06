Accueil » Actualités » Cuphead remontre un peu de Delicious Last Course

Cuphead était présent lors de la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest pour rappeler que malgré le pessimisme de certains, son contenu additionnel Delicious Last Course sortira bien le 30 juin et nous montrer une petite séquence de gameplay.

Un boss rafraîchissant pour le DLC de Cuphead

Studio MDHR nous dévoile aujourd’hui une vidéo de Ms. Chalice qui affronte un boss nommé Mortimer Freeze à la fin d’un niveau intitulé Snow Cult Scuffle. Geoff Keighley était accompagné sur place par Maya Moldenhauer la directrice du studio qui a promis des nouvelles de la saison 2 du dessin animé dès demain dans le cadre de la Netflix Geeked Week.

Cuphead est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC, et son DLC Delicious Last Course sortira le 30 juin sur l’ensemble de ces plateformes.