Aliens : Dark Descent dévoilé par Focus Entertainment et Tindalos Interactive

Un nouveau jeu Alien, c’est toujours un évènement (pas vrai ?) Ce soir, c’est lors du Summer Game Fest qu’Alien : Dark Descent a été dévoilé, épaulé par un trailer cinématique, ainsi qu’une très courte séquence de gameplay en fin de vidéo, nous donnant un aperçu de ce à quoi nous allons être mangé. Le titre est développé par Tindalos Interactive (Battlefleet Armada 2) et édité par Focus Entertainment (A Plague Tale : Innocence).

Un shooter tactique et stratégique en équipe

Aliens : Dark Descent se présente comme un jeu d’action stratégique en temps réel et en équipe, où vous devrez infiltrer des niveaux avec votre escouade et anéantir toutes les menaces sur votre route. Vous pourrez donner des ordres, améliorer les membres de votre équipe, et choisir leur classe. Chaque mort s’annonce définitive, donc à vous de faire attention à la gestion de vos ressources et de vos décisions qui peuvent s’avérer fatales.

Egalement, vous aurez à gérer votre base afin de débloquer de nouvelles technologies et d’autres améliorations pour vos soldats. Entre shooter et jeu de gestion tactique, Aliens : Dark Descent se donne pour l’instant des airs de Xcom en temps réel, nous verrons si le l’avenir nous donnera raison.

Aliens : Dark Descent est prévu pour une sortie en 2023 sur PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One et PC.