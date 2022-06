Marvel’s Midnight Suns refait surface avec Spider-Man, la date de sortie est désormais connue

C’était attendu. Avant même que le Summer Game Fest ne le confirme, la présence de Marvel’s Midnight Suns était déjà acquise pour le show de Geoff Keighley, et plusieurs leaks avaient aussi révélé ce qui semblait être la nouvelle date de sortie du jeu. On en a maintenant la confirmation grâce à une nouvelle bande-annonce en images de synthèse, qui ne montre certes pas de nouvelles images du jeu, mais qui mettent en valeur des nouveaux personnages.

Spidey, Venom et Scarlet Witch seront bien de la partie

Comme les leaks l’avaient annoncé, Spider-Man rejoint bien le roster de personnages jouables. Ces derniers auront bien droit à des nouveaux costumes pour lutter contre les forces de Lilith, qui ont visiblement réussi à soumettre ce pauvre Venom, ainsi que ce cher Hulk, sans compter des membres du Black Order et même Scarlet Witch (qui sera aussi jouable).

En attendant d’avoir des nouvelles du gameplay et d’une possible refonte, on a désormais une date de sortie. Marvel’s Midnight Suns sortira donc le 7 octobre prochain. Là encore, cela prouve la véracité des derniers leaks, et on peut s’attendre à ce que les plusieurs éditions révélées par les fuites soient aussi vraies.

Marvel’s Midnight Suns est attendu sur PC, PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series.