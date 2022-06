Warhammer 40.000: Darktide montre sa brutalité avec une vidéo de gameplay

Après avoir déjà diffusé un trailer il y a quelques jours, Warhammer 40.000: Darktide revient pendant le Summer Game Fest, afin d’y dévoiler un peu de gameplay avoisinant les deux minutes.

Un trailer de gameplay qui ne fait pas dans la dentelle

Et il faut dire que cette nouvelle vidéo a de quoi faire envie. Le FPS coopératif à 4 joueurs proposera de l’action frénétique et brutale à souhait avec l’utilisation de magies, gadgets, armes à feu et corps à corps.

On peut voir également sur ce trailer de gameplay que nos héros combattent des hérétiques ayant saboté le système d’alimentation de Tertium. La jouabilité s’avère en tout cas efficace, et notez que le soft profitera logiquement des bénéfices des Geforce RTX avec le support du DLSS voire du Nvidia Reflex, pour plus de réactivité et de fluidité.

Warhammer 40.000: Darktide promet, et sachez qu’il sortira le 13 septembre prochain sur PC et Xbox Series X.