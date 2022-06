Call of Duty Modern Warfare 2 : Premier trailer, version Steam, nouveaux modes, tout savoir

Activision a essayé de faire un jeu de pistes avec son Call of Duty Modern Warfare 2, mais c’était sans compter les nombreuses fuites autour de ce prochain épisode. Le titre nous avait donné rendez-vous aujourd’hui pour assister au premier trailer de gameplay, mais ce dernier a fuité quelques heures avant sa diffusion. Maintenant que les choses sont un peu plus officielles, on vous partage tout cela tout en récapitulant l’essentiel de ce qu’il faut s’avoir sur ce Call of Duty Modern Warfare 2.

Ce trailer met donc le paquet sur l’action et se concentre avant tout sur la partie solo du titre, qui va mettre en avant la Task Force 141 en plein cœur d’un conflit mondial sans précédent. Il s’agira ici de défendre les Etats-Unis contre une menace terroriste qui pèse sur le pays, en se rendant à divers endroits du globe pour essayer de mettre fin à tout cela.

Comme toujours, le spectacle promet d’être au rendez-vous, et on attendra maintenant le Summer Game Fest pour avoir un aperçu de gameplay plus conséquent.

#ModernWarfare2 has a big focus on AI.

AI in #MW2 reacts, is lethal, and fully aware of their surroundings to provide a sense of life across all modes of play. AI can group up, flank players, and more.

They have tested a large sandbox with 300 AI and 100 live players. pic.twitter.com/yZcujIOIVK

— CharlieIntel (@charlieINTEL) June 8, 2022