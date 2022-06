Metal: Hellsinger sortira le 15 septembre, une démo est jouable dès maintenant

Annoncé en fanfare en 2020 puis passé sous silence, Metal: Hellsinger a fait son retour il y a quelques jours. On s’attendait donc à une nouvelle bande-annonce pendant la cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest et ça n’a pas manqué : l’éditeur Funcom et le développeur The Outsiders ont dévoilé de nouvelles images mais aussi une date de sortie.

Une démo accessible dès aujourd’hui

Du gameplay, du metal et des flingues, voici ce qu’il faut retenir de ce nouveau trailer. Enfin, pas tout à fait : en plus d’une date de sortie fixée à la rentrée, on apprend qu’une démo est jouable dès maintenant sur Steam histoire de poutrer quelques démons. L’occasion de voir si ce « DOOM-like musical » est vraiment entraînant ou non.

Les précommandes numériques sont également lancées et permet d’avoir un petit bonus : un accès anticipé de 48 heures pour y jouer dès le 13 septembre. Cependant, on notera que ni le communiqué de presse ni le trailer ne font mention des versions PS4 et Xbox One. Il semblerait que le focus soit mis sur nouvelle génération.

Rendez-vous le 15 septembre pour la sortie de Metal: Hellsinger sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. La démo est d’ores et déjà accessible sur Steam.