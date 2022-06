TMNT Shredder’s Revenge : Casey Jones et sortie le 16 juin

TMNT Shredder’s Revenge était présent lors de l’ouverture du Summer Game Fest avec plusieurs bonnes nouvelles pour les fans des Tortues Ninja qui n’en pouvaient plus d’attendre la sortie du jeu après avoir lu notre preview il y a quelques semaines.

TMNT Shredder’s Revenge sort… pas maintenant mais la semaine prochaine

Teenage Mutants Ninja Turtle: Shredder’s Revenge sortira donc le 16 juin. Oui, vous avez bien lu, le jeu sera disponible dès la semaine prochaine, sur PC, Switch, PS4 et Xbox One (inclus dans le Game Pass). Mais la date n’était pas le seul but de cette nouvelle bande-annonce puisqu’on y découvrait également un personnage jouable supplémentaire (à débloquer), qui ne pouvait être que Casey Jones.

Et si cela ne vous suffit toujours pas, on a également appris que le titre aurait un mode pour jouer jusqu’à 6 en local ou en ligne et qui adaptera bien entendu le nombre d’ennemis à celui des participants, histoire de bien maximiser le chaos à l’écran. Notez qu’il est possible de bénéficier de 10% de réduction en précommandant le jeu sur les différents stores (il faut être abonné PS Plus pour la promotion sur PS4).

TMNT Shredder’s Revenge sera donc disponible le 16 juin sur PS4, Xbox One, Switch et PC.