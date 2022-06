Humankind annonce une version sur consoles et un nouveau DLC consacré aux cultures d’Amérique latine

Un peu moins d’un an après sa sortie officielle sur PC, le 4X Humankind va enfin débarquer sur consoles. Amplitude Studios en profite également pour nous dévoiler un nouveau DLC ajoutant de nouvelles cultures provenant d’Amérique latine.

L’ère des consoles est débloquée

Les amateurs d’Histoire et les jeux de stratégie au tour par tour seront ravis d’apprendre que Humankind débarquera prochainement sur PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series X|S. Pas de date précise pour le moment mais les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes. Vous allez ainsi pouvoir naviguer à travers les âges pour refaire l’histoire en piochant parmi les différentes cultures proposées en cours de partie.

Le genre du 4X donne surtout une énorme profondeur au titre avec des batailles, de la diplomatie, de l’économie ou encore l’aspect religieux. Attendez-vous à passer des heures sur le titre si jamais vous le lancez. Un très bon jeu qui peut aussi se voir comme une alternative de taille face à la franchise culte Civilization. On vous recommande notre test de la version PC pour plus d’informations.

Les portages ont été effectués par le studio Aspyr qui s’est récemment occupé de ceux des jeux Star Wars Knights of the Old Republic sur Switch :

« En tant que fans de HUMANKIND™, nous sommes ravis de nous associer à Sega et Amplitude pour proposer ce jeu incroyable à de nouveaux publics », a déclaré Michael Blair, Senior Director of Business Development. « Grâce à notre expérience

dans ce domaine, nous sommes en mesure de proposer une expérience de stratégie profonde, prête à briller sur les consoles ».

L’Amérique latine à l’honneur dans un nouveau DLC

Après les cultures africaines, Humankind va accueillir celle provenant d’Amérique latine via un nouveau DLC. En matière de contenu, nous aurons donc :

6 nouvelles cultures : Caralans, Nazcas, Taïnos, Incas, Argentins et Cubains

: Caralans, Nazcas, Taïnos, Incas, Argentins et Cubains 6 nouvelles merveilles : Pyramide du Soleil – Teotihuacan, Stade Maracana, le désert de sel Salar d’Uyuni, la chute d’eau Salto Angel, le parc national Lençóis Maranhenses et le désert d’Atacama.

: Pyramide du Soleil – Teotihuacan, Stade Maracana, le désert de sel Salar d’Uyuni, la chute d’eau Salto Angel, le parc national Lençóis Maranhenses et le désert d’Atacama. 9 peuples indépendants

15 événements narratifs

Plus de 30 nouvelles musiques thématiques composées par Arnaud Roy

Le DLC « Cultures d’Amérique latine » est disponible dès maintenant sur Steam et Epic Games Store au prix de 8,99 €.

Amplitude vient également de publier une grosse mise à jour pour le jeu avec de nombreux ajustements qui se sont basés sur les retours de la communauté dont :

Système de capitulation retravaillé

Modificateurs de soutien de guerre rééquilibrés

Prévisualisation du rendement des infrastructures

Effets de merveilles uniques

Humankind est disponible sur PC et bientôt sur consoles.