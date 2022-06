Summer Game Fest : Le planning complet des conférences à ne pas manquer

Vous le savez peut-être, l’E3 2022 n’aura pas lieu, mais le Summer Game Fest nous promet d’assurer son remplacement avec des tas de conférences et d’émissions qui vont lever le voile sur les titres à venir dans ces prochains mois, tout en donnant des nouvelles des jeux déjà annoncés. Mais contrairement à l’E3, qui centralise tous les événements en quelques jours, le Summer Game Fest est un peu plus dispatché dans le mois de juin, de quoi rendre confus la programmation.

C’est pourquoi vous retrouverez ici le planning complet du Summer Game Fest, avec toutes les conférences, toutes les dates, et tous les jeux que l’on peut déjà attendre de voir.

Cet article sera actualisé si d’autres événements viennent s’ajouter au cours des prochains jours. Notez bien que certains des rendez-vous ne possèdent pas forcément l’étiquette Summer Game Fest, mais ils sont tout de même intégrés dans le calendrier des conférences à venir.

Sony – PlayStation : State of Play

Date : Jeudi 2 juin à 23h59

Sony va démarrer les hostilités avec un State of Play centré sur les productions d’éditeurs tiers et sur la présentation de son prochain casque de réalité virtuelle, le PlayStation VR 2. Ce qui veut dire qu’à priori, aucun jeu des PlayStation Studios ne devrait être présent, hors VR. Cette émission va durer 30 minutes et sera diffusée sur Twitch ou YouTube.

On espère y avoir des nouvelles de Square Enix, qui ne présentera pas Star Ocean: The Divine Force, mais qui pourrait profiter de l’événement pour enfin montrer Final Fantasy XVI, qui nous a promis un retour pour ce printemps. Le temps presse donc. Les autres titres majeurs probables (s’il y en a) sont évidemment Hogwarts Legacy et Avatar: Frontiers of Pandora étant donné que le marketing de ces deux jeux est tourné vers PlayStation, quand bien même ils ne sont pas exclusifs.

Côté PS VR 2, on nous a assuré la présence de Horizon: Call of the Mountain, mais on espère aussi y voir d’autres jeux ambitieux, ainsi qu’une date de sortie pour le casque.

Netflix Geeked Week

Date : du 6 au 10 juin

Netflix se lance certes de plus en plus dans le jeu vidéo ces temps-ci, mais ce qui va nous intéresser lors de la Geeked Week, c’est la mise en avant des nombreuses adaptations de jeux vidéo qui vont arriver sur la plateforme de SVOD.

Entre Resident Evil, Sonic Prime, Cyberpunk Edgerunners, Tekken Bloodline et bien d’autres, le programme risque d’être chargé cette année. On devrait découvrir ces adaptations à des dates différentes, comme le 8 juin pour Cyberpunk Edgerunners, et le 10 juin pour Sonic Prime et d’autres. La semaine sera donc chargée !

Upload VR Showcase

Date : 9 juin à 17h

Pour continuer avec la réalité virtuelle, on aura droit au retour de l’Upload VR Showcase, qui sera une nouvelle fois centré sur les jeux VR à sortir. L’événement sera à suivre sur YouTube.

Difficile de savoir à quels jeux s’attendre ici, mais on sait déj que l’on retrouvera Owlchemy Labs, World of Mechs, Vertigo Games, Incuvo et Kiwi Designs. Les amoureux de la réalité virtuelle ont dont rendez-vous ici, et qui sait, peut-être que d’autres jeux du PS VR 2 seront montrés à cette occasion ?

Summer Game Fest – Cérémonie d’ouverture

Date : 9 juin à 20h

C’est LE gros morceau de ce mois de juin. La cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest, qui n’a finalement d’ouverture que le nom, promet d’assurer un spectacle d’au moins 2h si ce n’est plus, dans lequel on est amené à voir tout plein de « World Premiere » et d’annonces fracassantes, entre deux ou trois publicités pour les copains de Geoff Keighley. Le tout sera à suivre sur Twitch et YouTube.

Cette cérémonie est forcément attendue puisque c’est là que tout est possible, que tous les éditeurs et constructeurs peuvent se réunir. Prévoir ce qui va être montré est ainsi très difficile, mais au jeu des prédictions faciles, on peut parier sur du One Piece Odyssey, du Gotham Knights, du Sonic Frontiers, du Marvel Midnight Suns, etc. Pour les prédictions plus « audacieuses », on se prend à rêver d’un nouveau Silent Hill, étant donné que la Bloober Team sera aux festivités.

Day of the Devs

Date : 9 juin (juste après la cérémonie du Summer Game Fest)

Le Day of the Devs fera son retour pour sa dixième année d’existence juste après la conférence organisée par Geoff Keighley. Le show est toujours présenté par Double Fine et iam8bit, et mettra en avant quelques jeux indépendants à suivre. Là encore, difficile de deviner le programme exact. L’événement sera à suivre sur YouTube et Twitch.

IGN Summer of Gaming

Date : 10 juin à 18h

IGN participe aux festivités de l’été avec son propre IGN Summer of Gaming, qui fera son retour cette année. Si celui-ci devrait s’étaler sur plusieurs jours, son IGN Expo du 10 juin sera le plus gros morceau, avec des informations inédites et des annonces de jeux à prévoir. On devrait notamment y revoir du Sonic Frontiers durant l’événement, qui sera à suivre sur YouTube.

Tribeca Games Spotlight

Date : 10 juin à 21h

Le Tribeca Games Spotlight va mettre en avant une sélection de jeux que l’on connait déjà, et qui comprendra les titres suivants : A Plague Tale: Requiem, American Arcadia, As Dusk Falls, Cuphead – The Delicious Last Course, Immortality, Oxenfree II: Lost Signals, The Cub, Thirsty Suitors et Venba.

Entre interviews des créateurs, gameplay inédits, dates de sortie et nouveaux trailers, cet événement sera à ne pas manquer si l’un des jeux cités vous intéresse. Vous pourrez le suivre sur YouTube.

Guerilla Collective

Date : 11 juin à 17h

La Guerrilla Collective revient pour sa troisième édition, qui permet de faire le point sur de très nombreux jeux indépendants venus de tous les horizons.

Cette année, on peut s’attendre à y voir du Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredders Revenge, The Cub, Batora: Lost Haven, Asterigos: Curse of the Stars et bien d’autres, qui seront annoncés le jour même. L’événement sera à suivre sur Twitch et YouTube.

Wholesome Direct

Date : 11 juin à 18h30

La présentation des jeux tout mignon et sans violence sera de retour en 2022. Le Wholesome Direct devrait nous présenter des dizaines et des dizaines de jeux indépendants adorables et apaisants, qui font du bien au moral.

La conférence est souvent bien garnie, avec un afflux de jeux en peu de temps, alors si vous cherchez des jeux colorés et calmes à surveiller, ne manquez pas cette émission, qui sera à suivre sur YouTube.

Future Game Show

Date : 11 juin à 21h

Comme tous les semestres ou presque, le Future Game Show revient pour nous présenter une heure d’annonces et de nouvelles séquences de gameplay à admirer.

On ne sait pas encore ce qu’on va y trouver ici, mais il faut surtout s’attendre à des productions indépendantes et AA, avec sans doute quelques surprises au passage. L’émission organisée par GamesRadar sera à suivre sur Twitchet YouTube.

Microsoft : Xbox & Bethesda Showcase

Date : 12 juin à 19h

L’autre gros temps fort de ce Summer Game Fest et du mois de juin, c’est la conférence Xbox & Bethesda Showcase. Microsoft va enfin reparler de ses nombreuses productions en interne, en mettant naturellement l’accent sur la présentation de Starfield, même s’il a été repoussé à 2023. On s’attend aussi à en voir un peu plus du côté de Redfall, le prochain jeu d’Arkane, lui aussi repoussé à l’année prochaine.

Et si la conférence se concentrera avant tout sur les jeux des Xbox Game Studios, il faut s’attendre à ce que des éditeurs tiers soient aussi présents, en partenariat avec Microsoft. Que ce soit Activision-Blizzard, Electronic Arts, Ubisoft et d’autres, tout est possible.

On s’attend aussi à ce que le Game Pass soit au centre de la conférence, avec de nouvelles annonces à son sujet, et potentiellement un catalogue encore plus enrichi.

PC Gaming Show

Date : 12 juin à 21h30

Le PC Gaming Show ne manque jamais à l’appel des cérémonies du mois de juin, et en 2022, l’émission sera bien de retour. Même si tous les jeux présentés sortiront sur PC, on devrait aussi y voir des titres multiplateformes, ce qui en fait une conférence à ne pas manquer.

Pour ce qui est des jeux qui seront présentés, on sait que Victoria 3, Immortality, Warhammer 40,000: Space Marine 2 et d’autres seront présents au cours de l’événement, qui sera à suivre sur Twitch et YouTube.

THQ Nordic Showcase

Date : 12 août à 21h

THQ Nordic avait tenu sa première conférence en 2021 pour ses dix ans d’existence, et l’exercice a visiblement plus à l’éditeur, qui est prêt à recommencer cette année. Mais il faudra attendre un peu avant de voir ce que réserve cette nouvelle présentation, puisque THQ Nordic préfère attendre le mois d’août.

On devrait y revoir Outcast 2 – A New Beginning et Jagged Alliance 3, tout comme Bob l’Eponge : The Cosmic Shake, tandis que les fans de Darksiders rêvent de voir un quatrième opus canonique être annoncé ici.

Gamescom Opening Night Live

Date : 23 août

Le Summer Game Fest fermera officiellement ses portes lorsque la Gamescom ouvrira les siennes. Encore une fois présentée par Geoff Keighley, cette cérémonie aura pour but de dévoiler de nouveaux trailers et de faire le point sur certains jeux déjà annoncés qui sortiront à la fin de l’année ou en 2023, voire plus tard.

Il faut s’attendre à ce que de nombreux jeux présents ici soient ensuite sur le salon même de la Gamescom.