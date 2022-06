Stormgate : Le RTS dans anciens de blizzard s’annonce avec un premier trailer

Par des vétérans de Blizzard ayant travaillés sur les franchises Starcraft et Warcraft, Stormgate vient de s’annoncer avec un premier trailer. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le titre s’annonce plutôt excitant.

Un petit air de Starcraft

Dans ce trailer d’annonce, on ne peut pas affirmer que l’on en ait appris énormément. Nous avons pu voir un affrontement entre un humain et un infernal, une race extraterrestre menaçant d’extinction l’humanité toute entière. Le soft nous envoie d’ailleurs plus d’une centaine d’années dans le futur, et dont la race humaine devra faire face à ce fléau provenant d’anciens portails.

Outre la vidéo d’annonce, le titre nous apprend qu’il se dotera d’un mode campagne jouable en solo comme en multijoueur avec des amis. Qui plus est, en plus de se lancer dans l’esport avec des modes de jeu classés en 1v1 ou 3v3, le soft se dotera également d’un mode coopératif en 3VE (trois humains contre l’IA), permettant de personnaliser votre propre armée.

Egalement, la production de Frost Giant Studio tournant sur l’Unreal Engine 5, nous offrira un RTS qui se veut accessible avec une interface épurée, voire en assignant automatiquement les unités à des groupes de contrôle. En sus, Stormgate bénéficiera de la simulation snowplay, offrant ainsi un gameplay vif et nerveux, tout en profitant d’un pathfinding plus élaboré. En somme, le titre semble plus que prometteur sur le papier.

Stormgate n’a actuellement pas de date de sortie à son actif étant donné qu’il qu’en pré-alpha dans son développement. Toutefois, sachez que vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire à sa bêta, qui devrait se lancer en 2023 sur PC.

Rendez-vous également le dimanche 12 juin à 21h30 heure française pour le PC Gaming Show, qui nous permettra d’en savoir plus sur le jeu.