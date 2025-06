16 démos à essayer dès maintenant pour le Steam Néo Fest de juin 2025, des centaines de jeux jouables gratuitement

Vous trouverez ici une sélection non exhaustive de démos à essayer durant le Steam Next Fest qui se tient du 09 juin au 16 juin 2025 à 19h. Rappelons qu’il s’agit évidemment d’une liste non exhaustive et certains jeux « trichent » un peu en mettant en ligne leur démo quelques jours avant le départ de l’événement (ce qui n’aide pas à la lisibilité de la curation).

Possessor(s)

On commence cette sélection avec le prochain jeu de Heart Machine, le studio derrière Hyper Light Drifter et Solar Ash qui s’aventure dans des terres bien différentes pour ce Possessor(s). Ce jeu d’action en 2D nous demande d’incarner un personnage qui va se retrouver être l’hôte d’une mystérieuse entité nommée Rhem. Ce duo qui ne s’entend pas forcément bien va devoir collaborer pour avancer dans les sombres ruelles d’une mégalopole en proie à une grande catastrophe. Le jeu mêle combats bien nerveux et séquences de plateformes, soit en théorie ce que Heart Machine sait faire le mieux, et est bien servie par une jolie direction artistique et un univers qui rend curieux.

Morbid Metal

Récupéré par Ubisoft qui s’est rappelé qu’il pouvait éditer des jeux qui ne viennent pas forcément de ses propres studios, Morbid Metal est un hack’n slash/roguelite en 3D assez exigeant où l’on peut changer de personnage à la volée pour modifier notre style de combat. De quoi offrir pas mal de diversité et l’envie de tester plein de combinaisons en enchaînant les runs dans des niveaux générés de manière semi-procédurale, même si l’univers un peu gris et pas forcément inspiré pourra rebuter.

Hirogami

Vu dans plusieurs conférences ces derniers jours, Hirogami est un jeu d’action qui met à l’honneur les origamis en nous faisant voyager dans un monde de papier, avec un personnage capable de se plier pour prendre plusieurs formes. Que ce soit en animal ou en avion de papier, vous trouverez toujours une forme pour vous permettra de franchir les pièges devant vous, et comme bien d’autres jeux de cette sélection, on craquera ici avant tout pour sa superbe direction artistique qui donne envie d’en voir plus.

Baby Steps

Lui aussi, on ne cesse de le voir en ce moment. Baby Steps est ce drôle de jeu qui nous réapprend à marcher en prenant la forme d’un simulateur de marche dans lequel mettre un pied devant l’autre et tenir débout est tout un challenge. La proposition ne manque certainement pas d’humour, mais reste à voir maintenant si manette/clavier en main, le résultat est aussi amusant à jouer qu’à regarder. Ce qui est certain, c’est que cela devrait donner lieu à quelques vidéos de gameplay tordantes.

Absolum

Après Streets of Rage 4, le studio Guard Crush revient à nouveau sous la bannière de Dotemu avec une licence originale, Absolum, qui se présente comme un rogue’em up, soit une combinaison entre du beat’em up et du roguelite. Dans ce monde où le Roi Soleil Azra a pris la pouvoir, une rébellion se forme avec plusieurs héros dotés de pouvoirs différents. Vous incarnez l’un d’eux et devrez combiner avec intelligence les bonus que vous allez ramasser sur votre route, que ce soit en solo ou en coopération.

Ninja Gaiden Ragebound

Toujours chez Dotemu, on enchaîne avec le retour de la licence Ninja Gaiden, en attendant le quatrième épisode qui arrivera en octobre. Ce Ninja Gaiden Ragebound possède un feeling bien plus retro et prend place lorsque Ryu Hayabusa s’en va de son clan dans sa première aventure, laissant ainsi le soin à Kenji Mozu de défendre le village en son absence. Mais les forces ennemies sont bien trop puissantes pour lui, c’est pourquoi il devra faire copain-copain avec une personne venue du clan rival, Kumori. Et c’est avec cette alliance inattendue que le jeu devrait tirer sa plus grande force, en nous donnant accès à deux personnages reliés l’un à l’autre.

Eriksholm The Stolen Dream

Si vous avez pu constater la beauté de Eriskholm: The Stolen Dream au cours de ses quelques apparitions depuis son annonce il y a un an, et que son ambiance, son aspect infiltration et l’importance qu’il accorde à la narration vous tente, alors essayez donc la démo fraîchement disponible.

Dispatch

Réunissant un casting 5 étoiles de comédiens de doublage anglophones, ce Dispatch est l’évolution naturelle de ce que pourrait donner un jeu Telltale aujourd’hui, en attendant le retour du studio avec The Wolf Among Us. Cette comédie super-héroïque nous fait suivre l’histoire d’une sorte d’Iron Man déchu, blessé au combat et privé de son armure, qui se retrouve relégué dans des bureaux où il gère l’envoi de super-héros (ou de super-éros dans ce cas précis) sur les lieux des incidents. Le jeu comporte ainsi toute une phase de gestion en nous demandant quel agent envoyer pour quel crime sur le terrain, entrecoupées de séquences avec plein de choix de dialogues. Seul hic, la démo reste en anglais pour le moment.

Moonlighter 2: The Endless Vault

Le premier Moonlighter avait été une vraie découverte de la scène indépendante. Un action RPG roguelite qui nous faisait suivre un aventurier en herbe qui part à la conquête de ressources pour sa propre boutique. Sa suite reprend les grandes lignes avec un mix de donjons à parcourir et la gestion de sa petite bicoque où l’on marchande, mais avec un parti-pris différent pour la direction artistique et la caméra, qui donne une perspective différente. Est-ce que la formule fonctionne toujours autant ?

Formula Legends

Changement d’univers, Formula Legends apporte une petite touche de diversité à sa sélection avec un jeu de course de Formule 1 qui assume son penchant arcade. A défaut d’avoir le retour des modèles rétro dans la licence de Codemasters, ici, il est possible de trouver des bolides légendaires, inspirées de différentes époques, mais également des tracés iconiques. Evidemment, avec quelques libertés puisque le titre ne possède pas de licences officielles. Mais cela suffira sans doute largement aux fans nostalgiques, notamment de Virtua Racing.

Frosthaven

Si vous appréciez plutôt les expériences façon jeu de plateau, sachez que Frosthaven vient de déployer sa toute première démo jouable. Chapeauté par les créateurs de Gloomhaven, il s’agit ici d’un RPG tactique à l’ambiance dark fantasy, que vous pouvez faire seul ou avec d’autres joueurs en ligne. Incarner l’une des différentes classes vous permettra de varier les approches, sachant que quatre sont disponibles dans cette démo. Pour les moins connaisseurs, pas de panique, un didacticiel est présent et plusieurs quêtes pour se faire la main.

Ball x Pit

On vous l’accorde, celui-ci fait partie de ceux qui ont triché un peu et qui ont lâché la démo avec quelques jours d’avance (et il n’est pas le seul). Ball x Pit, c’est la dernière trouvaille de Devolver Digital, officialisé il n’y a pas plus tard que samedi très tôt dans la nuit. Le titre mélange shooter et casse-brique avec une composante roguelite où il faut survivre le plus longtemps en affrontant des hordes d’ennemis. Le concept est original et logiquement addictif.

Gecko Gods

Est-ce que cela vous tente d’incarner un petit gecko dans un monde ouvert paisible ? C’est le synopsis de Gecko Gods, un jeu d’aventure où l’on doit escalader des ruines, se faufiler dans des grottes verdoyantes et résoudre des puzzles pour découvrir les secrets d’une civilisation oubliée. Assurément une session de jeu relaxante à venir.

Yooka Replaylee

Si le deuxième épisode intitulé The Impossible Lair avait davantage opté pour de la 2D, le premier Yooka-Laylee était celui qui s’inscrivait le plus dans l’héritage de Banjo Kazooie et des platformer 3D. Sympathique mais perfectible, un remaster va bientôt voir le jour pour proposer la meilleure version possible du titre de Playtonic. Et avec l’arrivée d’une démo, c’est justement l’occasion de mesurer la différence (ou de se lancer dans une découverte).

Herdling

Il nous avait tapé dans l’oeil lors de son annonce, Herdling est la nouvelle production du studio derrière les chouettes sympathiques FAR: Changing Tides et FAR : Lone Sails. On a ici un jeu d’aventure où l’on incarne un jeune garçon qui doit mener un troupeau de créatures au sommet. Un récit muet mais qui s’annonce déjà touchant. Et c’est la première fois qui’il est jouable par le public.

Mina the Hollower

Quand les créateurs de Shovel Knight annonce que leur nouveau jeu arrive en fin d’année et qu’une démo est disponible pour ce festival, il est évident qu’il figure sur la liste des titres à essayer. Mina the Hollower se présente comme un jeu d’aventure très rétro avec son esthétique pixel art inspiré de l’ère 8-bits où l’on prend le contrôle de Mina, une Muloteuse réputée, qui se retrouve malgré elle en quête de sauver une île maudite.

Bien sûr, il y a encore une tonne de pépites à découvrir, directement sur la page de l’événement. On vous invite par exemple à (re)tester certains jeux qui avaient déjà eu droit à des démos, tels que UNBEATABLE, très sympathique jeu de rythme. Chez les français, vous pouvez retrouver MIO: Memories in Orbit, Crown Gambit, Randomice et The Lonesome Guild, qui, eux aussi, ont déjà déployé leur démo depuis quelques jours/semaines.