FAR: Changing Tides

FAR : Changing Tides est la suite de FAR : Lone Sails dans lequel on incarne Toe, un jeune garçon à la recherche d'un nouveau foyer dans un monde inondé et apparemment abandonné. Celui-ci va alors prendre le contrôle d'un navire et voguer sur les flots en faisant face aux aléas de la météo et aux différents problèmes et énigmes concernant la maintenance du navire. Le titre propose alors une expérience contemplative où il ne vous faudra compter que sur vous-même pour arriver à bon port.