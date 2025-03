Frosthaven : le jeu de plateau et successeur de Gloomhaven arrive aussi en jeu vidéo

Une adaptation fidèle au jeu de plateau

Frosthaven prendra la forme d’un RPG tactique à l’ambiance dark fantasy, jouable en solo ou en coopération multijoueur en ligne. Cette adaptation en jeu vidéo se présente comme une véritable évolution de l’expérience originale du jeu de plateau Frosthaven, lui-même successeur spirituel du célèbre Gloomhaven. Les habitués de l’univers reconnaîtront immédiatement le cadre hostile et impitoyable (et glacial) des frontières nordiques de Frosthaven.

En tant que nouveau joueur (ce qui est notre cas), il sera possible découvrir progressivement les mécaniques grâce à un tutoriel complet et plusieurs niveaux de difficulté adaptés à chaque profil. Le jeu propose un système de combat tactique en tour par tour, où il est nécessaire de maîtriser l’utilisation d’un système de cartes de compétences pour planifier soigneusement ses attaques et élaborer des combinaisons dévastatrices tout en maintenant son groupe en vie. Six classes uniques de personnages seront disponibles dès le départ : « Banner Spear », « Boneshaper, Drifter », « Geminate », « Blinkblade » et « Deathwalker ».

L’un des aspects clés du jeu sera la gestion de l’avant-poste, que les joueurs pourront agrandir et améliorer pour débloquer de nouvelles fonctionnalités et mécaniques de jeu. La campagne initiale, accessible en Early Access, inclura plus de 35 quêtes réparties sur deux actes, avec un total prévu dépassant les 130 quêtes au fur et à mesure du développement. Frosthaven pourra se jouer en coopération de 2 à 4 joueurs en ligne. Chaque joueur peut d’ailleurs contribuer en donnant ce qu’il veut pour améliorer les différents éléments de l’avant-poste (une mine par exemple) qui profiteront à tout le groupe.

Une bêta fermée pour bientôt

En ce qui concerne la fidélité à la version plateau, les développeurs affirment que tout sera reproduit à l’identique (et quelques ajustements mineurs pour son passage en jeu vidéo), tout en ajoutant néanmoins du contenu inédit, notamment une série de sept missions pour introduire l’univers et les mécaniques de jeu. Il faut reconnaître qu’en tant que néophyte, Frosthaven est assez complexe à prendre en main si l’on ne connaît pas déjà le jeu de plateau. Toutefois, les quelques combats que nous avons pu mener en compagnie des développeurs ont révélé un système de combat particulièrement profond, qui mérite que l’on investisse du temps pour en saisir toute la subtilité, notamment au niveau des classes et des cartes qui leur sont associées.

Sachez également que Frosthaven ne sera pas linéaire car plusieurs embranchements scénaristiques s’offriront à vous selon les choix que vous effectuerez durant l’aventure. Il ne sera donc pas possible de tout découvrir en une seule partie. Les développeurs nous ont également confié que la tâche était particulièrement exigeante, mais qu’ils étaient fiers du résultat en matière de fidélité au jeu de plateau, considéré comme étant encore plus complexe que Gloomhaven.

Snapshot Games ouvrira une phase de bêta fermée via Steam du 27 mars au 24 avril 2024. Les joueurs sélectionnés pourront explorer les premières 20 quêtes, tester les six classes disponibles, se familiariser avec les mécaniques du jeu et contribuer à l’évolution du projet par leurs retours et suggestions. Les inscriptions pour la bêta fermée sont ouvertes dès maintenant sur le site officiel : PlayFrosthaven.com.