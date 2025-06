BALL x PIT : la prochaine pépite annoncée de Devolver se dévoile

By the rivers of Baboulone

Devolver, c’est généralement la promesse de jeux indés qui savent marquer les esprits par leur gameplay et / ou leur direction artistique. Cult of the Lamb ou Hotline Miami ne sont que deux jeux d’une liste bien plus longue qui ne demande qu’à s’allonger. Depuis plusieurs années maintenant, l’éditeur diffuse se propose conférence, tirant à boulets rouges sur l’industrie et développant un univers aussi dérangeant qu’hilarant.

Cette année, Devolver est arrivé avec BALL x PIT, un titre qui dispose déjà d’une patte artistique reconnaissable. Une démo a été lancée dans la foulée, et autant vous dire que la dimension addictive du titre se fait sentir. BALL x PIT se déroule à Baboulone, ou plutôt sous Baboulone. La mystérieuse cité a pris un étrange météorite sur la tête, révélant un accès aux abysses.

Rogue-lite, shooter, cass-brique : BALL x PIT tire dans tous les sens

Les chasseurs de trésors venus du monde entier viennent sonder les profondeurs à la recherche des trésors. Ces chasseurs, c’est vous. On commence par avoir à disposition un petit terrain constructible, puis on descend. Se révèle alors un rogue-lite reprenant certaines mécaniques du casse-brique, du shoot-em up et de jeux dans le style de Vampire Survivor.

Le boss a même une mécanique de bullet hell… Chaque personnage (au nombre de trois dans la démo) dispose de sa propre Béboule, dotée d’effets particulier. En éliminant des ennemis, on débloque des éclats nous permettant de passer en niveau, d’améliorer les stats et de choisir une Béboule ou un effet passif. On récolte également de l’or et quelques ressources laissées par les adversaires.

Fuuuuuu-sioooon, ou fission, ou les deux

Ce n’est pas terminé car BALL x PIT repose également sur un principe « nucléaire ». Des obres multicolores apparaissent au fil de la progression et permettent soit d’améliorer le build en cours, de fusionner deux Béboule ou, mieux encore, de fusionner deux Béboules déjà fusionnées pour donner naissance à une toute nouvelle arme. Alors on y va, on y retourne, encore et encore, afin de débloquer des bâtiments, des ressources et des améliorations pour les personnages.

Sachez cependant que la démo limite la progression en empêchant l’agrandissement de la zone construction. Grosso modo, faire le tour de ce que propose actuellement BALL x PIT demandera un peu plus d’une heure. C’est suffisant pour donner envie de découvrir ce titre, développé par Kenny Sun. Pas de date de sortie pour le moment, mais on a déjà hâte de remettre les mains sur le BALL x PIT pour voir jusqu’où l’équipe a été capable d’amener son idée. Du côté des plateformes, le rendez-vous est pris sur Nintendo Switch, Xbox Series et PC.