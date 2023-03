Accueil > Actualités > Le portage PC de The Last of Us: Part I est très critiqué, des patchs en route

Jusqu’ici, Sony s’est bien débrouillé avec les portages des jeux PlayStation Studios sur PC, mais on a visiblement trouvé le vilain petit canard de la bande. C’est The Last of Us: Part I qui fait aujourd’hui pâle figure avec son portage PC qui était très attendu, et qui semble décevoir beaucoup de monde. Malgré sa technique impeccable sur PS5, le jeu affiche visiblement des performances déplorables sur PC, au point de d’être noté très négativement sur Steam au moment-même où l’on écrit ces lignes.

La version PC fait débat

The Last of Us Part I PC players: we've heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you've reported. We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2023

Sur la plateforme de Valve, le jeu a déjà récolté plus de 5740 évaluations avec une moyenne qui n’est pas belle à voir, puisque la plupart des notes sont « plutôt négatives » ici. Plusieurs commentaires font état de performances qui ne sont pas à la hauteur, qui demandent beaucoup de ressources pour un jeu qui n’est pas du tout stable et qui occasionne plusieurs crashs. Une vraie petite catastrophe à l’échelle des portages PC des jeux PlayStation Studios, et Naughty Dog en a bien conscience puisque le studio promet déjà de régler ces soucis via des patchs.

Rappelons que c’est Iron Galaxy et non Naughty Dog qui se cache derrière ce portage. Ce studio avait aussi eu la tâche de réaliser la version PC d’Uncharted: Legacy of Thieves, et est également connu pour les versions PC des jeux Batman Arkham. Forcément, niveau CV, on a vu mieux dans le domaine.

L’état de la version PC de The Last of Us: Part I pourrait grandement endommager le lancement du jeu et ses ventes durant cette première semaine, mais on attend encore les premiers chiffres pour le garantir. Notre test de cette version arrivera prochainement sur le site.