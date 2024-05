Compte PSN obligatoire pour Helldivers 2 : les joueurs PC réagissent massivement par des évaluations négatives

Helldivers 2 a suscité de vives réactions principalement parce qu’il représente l’un des plus grands succès surprises de l’année, avec une popularité qui perdure. En dépit de son statut de jeu-service, il est unanimement apprécié pour son gameplay addictif et son modèle économique plus qu’honnête. À l’exception de quelques problèmes de serveur au lancement, le jeu n’avait reçu que des éloges de la part de la communauté. Cependant, le 3 mai dernier, un tournant a eu lieu lorsque les développeurs ont annoncé qu’il serait nécessaire de lier son compte Steam à un compte PSN pour continuer à jouer, provoquant ainsi un mécontentement général.

Helldivers! An important message from our partner Playstation about account linking for PC players and its significance in providing player safety features.

Cette décision a été perçue comme une trahison par une grande partie de la communauté PC, qui a réagi en publiant une avalanche de critiques négatives sur Steam. Et il ne s’agit pas que d’une poignée de mécontents car les chiffres sont assez impressionnants. Selon SteamDB, plus de 62000 reviews négatives ont été postées le jour même de l’annonce.

A l’heure où l’on écrit ces lignes (samedi 4 mai 2024), 39 000 de plus se sont ajoutées au compteur.

En portant ses exclusivités sur PC, Sony n’a pas dissimulé ses ambitions de toucher un nouveau public. Ainsi, la firme souhaite uniformiser l’expérience utilisateur en introduisant une interface dédiée à travers laquelle lier un compte PlayStation Network (PSN) est nécessaire, comme cela a été annoncé pour le portage de Ghost of Tsushima. Ce dernier permettra notamment d’obtenir les trophées PlayStation sur les versions Steam, Epic Games Store ou GOG.

Helldivers 2, édité par Sony Interactive Entertainment, est également concerné par cette directive. L’exigence de posséder un compte PlayStation Network avait été mentionnée bien avant la sortie du jeu, mais en raison de problèmes de connexion, son implémentation a été retardée. Il est à noter que la nécessité de lier un compte tiers n’est pas un phénomène nouveau dans l’industrie du jeu vidéo, sur PC ou ailleurs. Bien que cela ne soit généralement pas une obligation pour les jeux solo, c’est souvent le cas pour les jeux multijoueurs en ligne.

Récemment, les joueurs PlayStation ont dû lier un compte Microsoft à leur compte PSN pour profiter de Sea of Thieves. Sur Steam, il est notamment nécessaire d’avoir un compte Battle.net pour jouer en ligne à Call of Duty, un compte Bandai Namco pour Elden Ring, ou encore un compte EA Origin pour EA Sports FC 24.

Alors, qu’est-ce qui explique les réticences de ces joueurs à créer un compte PSN, une démarche pourtant gratuite et qui ne prend que quelques minutes avec un email et un mot de passe ?

Tout d’abord, il est important de noter que cette décision vient probablement de Sony, et il est assez triste de pénaliser Arrowhead alors que de nombreux défenseurs de la démocratie s’amusent avec le jeu depuis des mois. Le PDG d’Arrowhead s’est d’ailleurs exprimé sur X à ce sujet.

Ouch, right in the review score 😢🤕

Well, I guess it's warranted. Sorry everyone for how this all transpired. I hope we will make it up and regain the trust by providing a continued great game experience.

I just want to make great games! pic.twitter.com/EPO7apDUlc

— Pilestedt (@Pilestedt) May 3, 2024