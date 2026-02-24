Sans fanfare, Insomniac Games annonce la date de sortie de Marvel’s Wolverine, le jeu sortira mi-septembre

Absent lors du dernier State of Play, Marvel’s Wolverine devrait sans doute faire l’objet d’une attention très particulière au cours des prochaines semaines avec sa propre émission qui lui sera dédiée. C’était ce que semblait indiquer Insomniac Games en indiquant que le jeu ne réapparaîtra pas avant le printemps. Et pourtant, Marvel’s Wolverine est bien au cœur de l’actualité aujourd’hui, et pas pour la plus petite des raisons : sa date de sortie a été dévoilée.

Marvel's Wolverine
Marvel’s Wolverine
ps5

Date de sortie : N/C

