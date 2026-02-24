Sans fanfare, Insomniac Games annonce la date de sortie de Marvel’s Wolverine, le jeu sortira mi-septembre

Logan voulait se la jouer solo

Quel choix curieux de Sony et d’Insomniac Games d’annoncer la date de sortie de Marvel’s Wolverine quelques jours après un State of Play où cette information aurait eu toute sa place. Allez savoir si la communication a accéléré suite à quelques fuites ou non, mais le studio et le constructeur ont préféré lâcher cette information cruciale lors d’un mardi comme les autres, et sans nouvelle vidéo à l’appui. Si on était mauvaise langue, on pourrait presque penser que c’est là une formidable manière de détourner l’attention suite à la fermeture de Bluepoint Games, qui reste encore en travers de la gorge de la communauté PS5.

On savait que le jeu était prévu pour cet automne, mais finalement, il arrivera quelques jours auparavant, puisque Marvel’s Wolverine est désormais prévu pour le 15 septembre prochain. Une période idéale pour un tel jeu, qui était à peu près la même que celle du premier Marvel’s Spider-Man. Le mastodonte de la rentrée qu’il faudra éviter (chez les autres éditeurs et studios), ce sera donc bien Logan, en attendant un GTA VI toujours prévu pour le mois de novembre, et qui sera sans doute sans grande concurrence.

Let's cut to the chase: Marvel's Wolverine launches September 15, 2026. Wishlist #WolverinePS5 now: insom.games/MW-Wishlist — Insomniac Games (@insomniac.games) 2026-02-24T16:59:16.842Z

Marvel’s Wolverine sortira en exclusivité (du moins temporaire) sur PS5.