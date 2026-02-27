Vers la fin des portages de jeux solo PlayStation sur PC ? Jason Schreier sème le doute

Pas de Logan sur PC ?

Sony n’a encore rien révélé à ce sujet, mais Jason Schreier évoque une potentielle fin des portages de jeux solo PlayStation sur PC. En premier lieu, le journaliste de Bloomberg évoquait au sein de son podcast Triple Click le sujet en indiquant avoir « la sensation qu’ils [Sony] se retractaient quant au fait de sortir leurs jeux solo sur PC ». Il rajoute même qu’il ne serait pas surpris de voir qu’un Marvel’s Wolverine n’arrive jamais sur PC. Ces portages PC étant souvent peu populaires, la faute à une sortie tardive, cette éventualité peut être entendue.

Jusque-là, tout semblait n’être qu’une hypothèse de la part du journaliste. Cependant, lorsque ses propos ont été relayés sur ResetEra, Jason Schreier est venu apporter une version plus ferme :

« Je veux dire, ce n’est pas de la spéculation, mais il arrive que certains sujets soient abordés dans l’émission avant même que je sois prêt à publier un article à leur sujet. D’autres suivront bientôt, j’en suis sûr. Merci d’avoir écouté Triple Click ! L’épisode de cette semaine était vraiment divertissant. »

Autrement dit, attendez-vous à ce qu’un article sur Bloomberg évoquant ce sujet soit publié dans un futur plus ou moins proche. Voir Sony s’éloigner du PC pour ses jeux solo serait un virage assez étonnant dans le climat actuel, mais on ne cesse d’être surpris par cette industrie.