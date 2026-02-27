Vers la fin des portages de jeux solo PlayStation sur PC ? Jason Schreier sème le doute
La tendance semble aujourd’hui montrer qu’il n’est plus vraiment possible de se passer du PC, d’où l’envie de plusieurs éditeurs de recourir à des sorties multiplateformes (comme Square Enix). Même Sony a franchi le pas en publiant certains de ses jeux sur PC. Malgré tout, le constructeur est toujours resté prudent sur cette stratégie, en préférant d’abord sortir ses jeux sur ses consoles avant de leur offrir un portage, sauf dans le cas des jeux service (Marathon, Helldivers II, Condord…). Ce qui ne lui a pas toujours réussi, puisque pour certaines réussites comme Ghost of Tsushima, Sony a pu voir que certains portages fonctionnaient moins bien que d’autres. Et il pourrait maintenant complètement revoir sa stratégie.
Pas de Logan sur PC ?
Sony n’a encore rien révélé à ce sujet, mais Jason Schreier évoque une potentielle fin des portages de jeux solo PlayStation sur PC. En premier lieu, le journaliste de Bloomberg évoquait au sein de son podcast Triple Click le sujet en indiquant avoir « la sensation qu’ils [Sony] se retractaient quant au fait de sortir leurs jeux solo sur PC ». Il rajoute même qu’il ne serait pas surpris de voir qu’un Marvel’s Wolverine n’arrive jamais sur PC. Ces portages PC étant souvent peu populaires, la faute à une sortie tardive, cette éventualité peut être entendue.
Jusque-là, tout semblait n’être qu’une hypothèse de la part du journaliste. Cependant, lorsque ses propos ont été relayés sur ResetEra, Jason Schreier est venu apporter une version plus ferme :
« Je veux dire, ce n’est pas de la spéculation, mais il arrive que certains sujets soient abordés dans l’émission avant même que je sois prêt à publier un article à leur sujet. D’autres suivront bientôt, j’en suis sûr. Merci d’avoir écouté Triple Click ! L’épisode de cette semaine était vraiment divertissant. »
Autrement dit, attendez-vous à ce qu’un article sur Bloomberg évoquant ce sujet soit publié dans un futur plus ou moins proche. Voir Sony s’éloigner du PC pour ses jeux solo serait un virage assez étonnant dans le climat actuel, mais on ne cesse d’être surpris par cette industrie.
