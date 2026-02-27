Vers la fin des portages de jeux solo PlayStation sur PC ? Jason Schreier sème le doute

Publié le :

5 commentaires

La tendance semble aujourd’hui montrer qu’il n’est plus vraiment possible de se passer du PC, d’où l’envie de plusieurs éditeurs de recourir à des sorties multiplateformes (comme Square Enix). Même Sony a franchi le pas en publiant certains de ses jeux sur PC. Malgré tout, le constructeur est toujours resté prudent sur cette stratégie, en préférant d’abord sortir ses jeux sur ses consoles avant de leur offrir un portage, sauf dans le cas des jeux service (Marathon, Helldivers II, Condord…). Ce qui ne lui a pas toujours réussi, puisque pour certaines réussites comme Ghost of Tsushima, Sony a pu voir que certains portages fonctionnaient moins bien que d’autres. Et il pourrait maintenant complètement revoir sa stratégie.

State of Play : Le résumé de toutes les annonces (Kena, John Wick, God of War: Sons of Sparta…)

