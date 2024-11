Prince of Persia The Lost Crown – Mask of Darkness – Notre avis sur le DLC narratif de l’un des meilleurs jeux de cette année

Je suis Sargon le naïf

Pour débuter cette extension et entrer dans l’antre de Rajden, il vous faudra avoir un peu avancé dans l’histoire principale. Rassurez-vous, nul besoin de terminer le jeu pour prendre part au DLC, puisque de toute manière, et c’est l’une des pierres angulaires de cette extension, Sargon se verra amputé de la quasi totalité des pouvoirs qu’il aura acquis depuis le début de l’aventure ainsi que toute sa barre de santé durement augmentée pour ne se retrouver au début qu’avec trois petits segments. Vous le comprenez à la lecture de ces quelques lignes, vous démarrez en bien fâcheuse posture dans ce DLC Mask of Darkness, et croyez-nous, cela n’est finalement que le début.

Effectivement, après avoir été téléporté dans l’antre de Rajden, une ancienne combattante maudite, à cause d’un piège tendu par le biais d’une plume du Symorgh, vous vous retrouvez en proie à de nouveaux ennemis, de nouveaux pièges et de nouveaux boss que l’on pourrait qualifier de plus retors vu que vous démarrez nettement diminué si vous avez avancé dans l’aventure principale avant de vous attaquer à cette extension.

Même si, il faut le signaler, ce DLC narratif met davantage en avant la plateforme par rapport aux affrontements plus récurrents dans le jeu de base. Effectivement, vous serez confrontés à des phases ardues de plateforme dans ce DLC, et ce davantage que dans le jeu de base selon nous, renforçant une fois de plus son étiquette de die & retry, avec une obligation quasi militaire de réussir les phases en une seule fois et sans le moindre accroc, tout comme les boss, peu nombreux certes, mais vous demandant de communier avec eux et de bien observer leurs patterns tant votre vie fondra comme neige au Soleil.

Du contenu très exigeant mais prenant

Au programme des phases de plateforme, lasers impassibles, scies invisibles, plateformes éphémères et autres propulseurs activés via des coups portés, tout est bon pour renouveler une grande partie de ce que vous avez connu jusqu’à présent au cœur même du gameplay lié à la plateforme, et ce n’est pas pour nous déplaire ! On aurait même aimé que certaines de ces très bonnes idées soient intégrées au final dans le jeu de base car elles apportent une vraie plus-value.

On pense notamment aux piquets pointus, vous offrant la possibilité de vous accrocher quand ils sont nus et ainsi de progresser de poteau en poteau grâce à votre éternel Dash et votre ombre du Symorgh vous permettant de placer un fantôme. Pratique dans le cas de virées suicides au cœur de certaines salles meurtrières vous demandant notamment de tirer sur des cibles pour activer de nouveaux propulseurs vous permettant de progresser. Nous n’avons par contre pas du tout été convaincus par les phases de poursuite avec un œil gigantesque, pas au niveau selon nous.

Une progression que l’on pourra a contrario qualifier de plus linéaire que le jeu de base, qui arborait fièrement son côté metroidvania. Nous retrouvons ici une progression bien plus classique, avec peu de retours en arrière pour utiliser de nouvelles aptitudes acquises, mais plutôt trois chemins distincts pour rejoindre un objectif final. Le DLC Mask of Darkness est ici un poil décevant, tant la structure qui avait fait le renom du jeu en début d’année manque ici.

Notons tout de même une certaine étendue de l’aire de jeu, qui n’a pas à rougir face à certaines zones du jeu de base, pour un prix minime de 4,99€, promettant entre 3 et 6h de jeu si vous comptez tout fouiller et tout trouver, ce qui est convenable. D’autant plus que le boss final vous réservera de sacrées suées tant il vous demandera d’utiliser à la perfection tout ce que vous avez appris d’ici là sans laisser la moindre place à l’erreur.

Prince of Persia The Lost Crown – Mask of Darkness est un contenu annexe satisfaisant à l’un des tout meilleurs titres du début d’année, venant rajouter quelques heures au jeu de base déjà très complet et se suffisant finalement à lui-même. L’histoire se déroulant concomitamment à celle du jeu de base, nous avons du mal à nous y impliquer davantage tant les impacts sur notre aventure principale seront quasiment inexistants. Difficile de le qualifier de DLC de majeur étant donné le contenu assez faible proposé, mais c’est assurément une bonne aventure annexe disponible à petit prix, qui renvoie tout de même un goût amer après la dissolution de l’équipe récemment, enterrant définitivement le projet d’une suite pourtant légitime.