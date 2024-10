L’équipe derrière Prince of Persia: The Lost Crown aurait été démantelée au sein d’Ubisoft

Un choix difficile à digérer

Aussitôt le dernier DLC expédié, aussitôt l’équipe a été dissoute. C’est ce qu’indiquent les sources citées par Gautoz (à partir de 23:35 minutes de la vidéo ci-dessous), qui précisent que ce destin n’est pas non plus une surprise étant donné que cette issue a été décidée il y a de cela plusieurs mois, avec transparence.

Puisque le projet n’a pas atteint les résultats escomptés, Ubisoft aurait décidé de dispatcher les membres de cette équipe, ne leur laissant pas la chance de produire un second jeu. Un deuxième titre qui aurait pu « cannibaliser » les ventes à long terme de ce premier (et nous aussi, on cherche la logique là-dedans). Rentabiliser une deuxième production aurait d’autant plus été simple avec tout le savoir accumulé et les assets déjà en place, mais le couperet est tombé.

Une décision qui est forcément mal vécue par les employés, puisque la plupart des sources interrogées mettent en évidence une production assez saine avec une équipe relativement réduite pour un jeu Ubisoft (80 à 100 employés au maximum), permettant ainsi un meilleur dialogue. On y retrouvait d’ailleurs des personnes en provenance de la production Beyond Good & Evil 2 qui ont pu plancher sur un projet nettement plus stable.

Cette affaire rappellera forcément celle de l’équipe en charge de Jusant chez DON’T NOD, même si le fonctionnement des deux entreprises est différent. Un triste sort que ne méritant sans doute pas cette équipe qui a pourtant accouché d’un épisode très réussi et plébiscité par celles et ceux ayant pu le toucher.