Prince of Persia: The Lost Crown passe un cap important dix-huit mois après sa sortie

Le Prince perce

Les comptes officiels de Prince of Persia et d’Ubisoft ont repris la nouvelle ce 4 septembre : 3 millions de joueurs et joueuses ont posé les mains sur le jeu. Notez tout de même que l’éditeur n’engage pas de commentaire sur le nombre de ventes effectives, mais plutôt sur le nombre de personnes ayant joué au jeu, ce qui, une fois de plus, provoque quelques réactions quant à la manière de communiquer de nos jours. L’éditeur inclus donc forcément les résultats liés aux abonnements de type Ubisoft + et PS Plus, le jeu ayant intégré ce dernier en mars dernier pour les abonnés Extra et Premium.

Plus de 3 millions d'Immortels ont exploré le Mont Qaf ! 💙 Merci à tous les guerriers qui ont donné vie à Sargon dans Prince of Persia: The Lost Crown ! ⚔️ pic.twitter.com/zysYdFuiW7 — Ubisoft FR 🇫🇷 (@UbisoftFR) September 4, 2025

Au mois de janvier dernier, soit un an après sa sortie, le jeu s’était pourtant vendu à 1,3 million d’exemplaires, ce qui reste une belle performance pour un jeu auquel Ubisoft ne semblait pas croire, au point de dissoudre prématurément l’équipe en charge du développement, mettant fin à tout espoir d’une suite, malgré son triomphe aux Pégases 2025 notamment.

Pour rappel, Prince of Persia: The Lost Crown est un metroidvania en 2,5D développé sur Switch comme console principale, mais est présent sur tous les autres supports, à savoir PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch, mais également sur mobiles depuis le printemps dernier.