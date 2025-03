Prince of Persia: The Lost Crown débarque sur iOS et Android après son triomphe aux Pégases 2025

Le Mont Qaf au bout des doigts

Après sa sortie début 2024 sur PC et consoles avant son portage sur Mac en fin d’année dernière, Prince of Persia: The Lost Crown débarque dans l’intégralité de son contenu sur mobiles et tablettes iOS et Android dès le 14 avril prochain, avec une subtilité : vous pourrez l’essayer gratuitement avant de passer à un achat intégré unique dans l’application.

L’équipe d’Ubisoft Montpellier en charge du projet ayant été dispatchée sur d’autres projets depuis, c’est Ubisoft Da Nang qui réalise ce portage permettant d’obtenir une interface native complètement remaniée avec un contrôle tactile aux petits oignons mais qui permet aussi la prise en charge des manettes. A noter que sur les smartphones et tablettes les plus récents, le jeu tournera de manière fluide à 60 FPS.

Pour l’occasion, de nouvelles fonctionnalités font leur apparition comme des options de personnalisation des contrôles tactiles, des options de potion automatique, de parade automatique, de frappe auto, de bouclier optionnel ou encore de ralentissement du temps jusqu’à 75%, permettant de rendre encore plus accessible ce jeu au destin mitigé entre des critiques plutôt satisfaites et des ventes décevantes selon l’éditeur. Dès le début du jeu, vous pourrez choisir entre trois configurations : une expérience originale en HD, une configuration spéciale pour mobiles et tablettes ou enfin une approche plus décontractée, le tout étant modifiable à tout moment dans les options du jeu.

Pour rappel, Prince of Persia: The Lost Crown (et son DLC Mask of Darkness) est déjà disponible sur PC (via Steam, Ubisoft Connect, Epic Games Store) et Mac, sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S et Nintendo Switch. Retrouvez notre guide complet pour ne pas vous perdre dans les dédales du Mont Qaf et battre tous les boss les plus récalcitrants.