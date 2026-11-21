Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 4 sur 22

4 sur 22 Mission précédente : Aux armes

Aux armes Mission suivante : Frais de labo

Frais de labo Lieu : Coastal Auto Care à Key Lento

Coastal Auto Care à Key Lento Edition Ultime : Pensez à récupérer le style Rétro pour le Vapid Granado

Faire réparer le véhicule

Cette nouvelle mission est assez courte et a pour objectif de vous montrer les possibilités de personnalisation et de réparation des véhicules dans GTA 6. Pour débuter, rejoignez le garage Coastal Auto Care avec la Ganado de Jason. Cette Ganado est en réalité le véhicule personnel de Jason, celui que vous garderez quoi qu’il en coûte et que vous devrez utiliser à de nombreuses reprises. Mais celle-ci aurait bien besoin d’un petit coup de rafraîchissement que vous pensez qui plaira à Lucia.

Une fois arrivé à destination, entrez dans l’atelier pour rencontrer Joey, le mécanicien, qui sera aussi votre contact en cas de dépannage ou de réparation suite à une destruction. Celui-ci vous proposera plusieurs interventions, à commencer par réparer intégralement le moteur de la Ganado. Cette opération est exceptionnellement gratuite pendant cette mission, vous n’avez donc pas besoin de dépenser d’argent pour remettre votre véhicule en état.

Vous devrez ensuite choisir une nouvelle peinture pour votre voiture. Plusieurs couleurs sont disponibles et vous pouvez sélectionner celle qui vous plaît, sans aucune incidence sur la progression de l’histoire, et notamment le style Rétro si vous avez acquis l’édition Ultime.

Une fois les modifications terminées, quittez l’atelier pour retrouver votre liberté et partir à la quête de nouvelles missions dont « Frais de labo » et « Attention indésirable » si ce n’est pas déjà fait, sinon optez pour « Plomberie« . N’oubliez pas d’également consulter notre guide complet qui recense une tonne d’astuces et de guides sur GTA 6.