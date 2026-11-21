Bien qu’il soit indépendant, nous avons choisir d’intégrer ce Prologue au Chapitre 1 de GTA 6 pour une meilleure compréhension de l’ensemble. Voici donc notre solution pour ces tout premiers pas dans Leonida.

Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 1 sur 22

1 sur 22 Lieu : Prison de Hamlet

Prison de Hamlet Rien ne peut être manqué

Aller voir la conseillère

Le prologue de GTA 6 commence en compagnie de Lucia, incarcérée dans un établissement pénitentiaire de Hamlet. Après la cinématique d’introduction, vous voilà au cœur de sa cellule partagée. Après avoir interagi avec vos partenaires, vous pouvez sortir de votre cellule et suivre le gardien dans le couloir jusqu’à la prochaine salle. Continuez dans le couloir jusqu’à rejoindre le bureau de votre conseillère.

Lucia apprend alors qu’il est possible qu’elle puisse prochainement sortir sous conditions, et se remémore à l’aide de sa conseillère les événements ayant conduits à son arrestation.

Echapper à la police

Vous reprenez les commandes Lucia alors qu’elle tente de braquer un établissement de prêt. En menaçant le caissier, vous récupérez de l’argent mais vous vous faites neutraliser par un autre client. Appuyez sur la touche affichée pour vous défaire et courir dans la rue. Profitez des passages étroits, à travers des grillages ou en sautant dans l’eau pour tenter de vous enfuir.

Il est normalement impossible d’échapper à la police à ce stade, et même si vous y arrivez une première fois, vous devrez rejouer une nouvelle séquence où il vous est impossible de vous échapper, et vous vous retrouvez en prison. Le prologue se termine et laisse place au Chapitre 1 et à la première mission en compagnie de Jason, « Partie de pêche ».

N’hésitez pas à consulter notre guide complet de GTA 6 pour davantage de guides et d’astuces.