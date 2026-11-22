Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 7 sur 22

7 sur 22 Mission précédente : Attention indésirable

Attention indésirable Mission suivante : Hé, Arnold !

Hé, Arnold ! Lieu : Domicile de Mandy

Domicile de Mandy Peut être manqué : Cigares Macizo de Mandy

Rendez visite à Mandy

Vous débloquez cette mission qu’après avoir terminé les trois précédentes, à savoir « Frais de labo« , « Juste une égratignure » et « Attention indésirable« . Cette mission va vous demander de récupérer un nouveau loyer, celui de la jeune et séduisante Mandy. Une mission relativement courte et qui vous demandera de rejoindre le domicile de Mandy à l’aide du marqueur indiqué sur votre carte. Une fois arrivé, entrez dans la maison et retrouvez la locataire qui vous explique que sa tuyauterie est bouchée et vous demande alors de l’aider à résoudre le problème pour obtenir votre paiement.

Vous verrez que Mandy à de drôle de manières pour montrer sa bonne foi. Néanmoins, pour procéder, vous devrez d’abord récupérer une ventouse située dans la salle de bain avant de revenir dans la cuisine et de vous approcher de l’évier. Utilisez la ventouse pour commencer à déboucher la canalisation, et une fois fait, vous devrez intervenir directement sous l’évier.

Débouchez l’évier

Accroupissez-vous pour accéder aux tuyaux et utilisez la clé anglaise afin de terminer la réparation. Une petite séquence interactive vous demande de réaliser les manipulations nécessaires pour déboucher correctement l’installation à coup de R2.

Ne vous inquiétez pas pour les avances de Mandy, cela n’induira rien de particulier, et non, vous ne pouvez pas conclure avec elle. Une fois son problème résolu, vous pourrez quitter la maison mais prenez garder à regarder au sol dans la rue, puisque Mandy aura jeté une boîte contenant un cigare Macizo. La mission se termine après votre départ et un appel de Brian vient conclure cette petite intervention.

Que faire après avoir débouché l’évier de Mandy ?

Mandy enchaîne les avances pendant toute la mission, mais Jason les repousse et aucune option ne permet d’y céder : pas de romance, pas de scène intime, pas de relation à entretenir avec Mandy. Vous pouvez en revanche suivre Mandy dans la maison : elle passe par la chambre, puis s’enferme dans la salle de bain. Sortez alors et allez regarder par la fenêtre de la salle de bain depuis l’extérieur. On vous laisse la surprise. Enfin, peut-être que la surprise se situe plutôt chez elle, en regardant dans le coffre de sa voiture ou encore derrière son jardin… On vous dit tout ce que cache Mandy dans notre article dédié.

Notez que Mandy ne disparaît pas après « Plomberie ». Vous pouvez la recroiser devant chez elle plus tard dans le chapitre 1 et elle continue d’envoyer des messages à Jason sur son téléphone. La prochaine mission qui vous attend s’intitule « Hé, Arnold ! » et contiendra un premier choix important. N’oubliez pas d’également consulter notre guide complet qui recense une tonne d’astuces et de guides sur GTA 6.