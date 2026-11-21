Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 2 sur 22

2 sur 22 Mission précédente : Prologue

Prologue Mission suivante : Aux armes

Aux armes Lieu : Leonida Keys

Leonida Keys Peut être manqué : Argent dans la caravane blanche

Récupérer les paquets

Après un prologue aux commandes de Lucia, le premier chapitre de GTA 6 commence avec un changement de personnage et vous permet de découvrir Jason, à bord d’un bateau avec son ami Cal. Cette première mission va vous donner l’occasion de piloter votre premier bateau, mais aussi à utiliser des jumelles, vous infiltrer et utiliser des techniques de neutralisation silencieuse.

En réalité, Jason et Cal ne sont pas en simple partie de pêche mais attendent plutôt de récupérer des paquets de drogue largués par un hydravion en approche. Commencez par suivre l’hydravion d’un certain Donnie alors qu’il largue plusieurs colis dans l’eau. Vous pilotez et Cal récupère les paquets à l’aide de son équipement de pêche. Il vous suffira de vous approcher suffisamment de chaque paquet (suivre les marqueurs roses) et de ralentir votre embarcation pour lui permettre de les attraper. Vous pouvez vous reprendre, ce n’est pas chronométré.

Fouiller le camp pour trouver Donnie

Une fois les colis récupérés, vous devrez suivre Donnie jusqu’au campement des Kingfishers, un gang de Leonida. Pour observer la transaction en cours, vous pourrez utiliser les jumelles en les sélectionnant dans la roue d’armes (L1/LB puis stick droit jusqu’aux jumelles). La transaction ne se déroulant pas comme prévu, vous allez devoir vous rapprocher du camp des Kingfishers pour voir ce qui se trame avec Donnie emmené plus loin.

Le campement étant occupé par plusieurs ennemis, il vous est préférable de privilégier une approche discrète en utilisant votre concentration et des techniques silencieuses. Accroupissez-vous avec Rond/B et utilisez les hautes herbes pour progresser sans attirer l’attention. Vous pouvez saisir les ennemis par derrière et les neutraliser au corps-à-corps pour ne pas vous faire remarquer (R2/RB + Carré/X répété). Quand vous le pouvez, patientez jusqu’à ce que l’ennemi s’éloigne puis poursuivez en direction du bâtiment dans lequel Donnie est retenu prisonnier, près d’une éolienne visible de loin. Avant d’entrer, on vous recommande de récupérer le marteau situé derrière le bâtiment pour, au cas où on dit ça comme ça, disposer d’une arme de corps-à-corps rapide et létale.

Entrez dans la grange et détachez Donnie. C’est alors qu’un Kingfisher débarque et que vous devez l’affronter à mains nues, ou grâce à votre marteau fraîchement acquis, tiens tiens. L’occasion aussi d’apprendre à bloquer et esquiver des coups pour prendre l’avantage sur vos ennemis. Suite à quoi Donnie vous invitera à récupérer le Zombix (soin tout à fait légal) qui qui se trouve à proximité. Il est temps de vous enfuir. Nul besoin de vous cacher, vous pouvez foncer dans le tas et fuir tout droit, mais il vaut mieux éliminer quelques ennemis au passage. Visez dans les parties létales pour tuer vos adversaires (s’affiche en rouge) et augmenter votre jauge de criminalité ou tirez plutôt dans les jambes ou autres parties pour les rendre invalides (en jaune quand vous tirez) et ne pas augmenter votre jauge de criminalité en vous rendant indulgeant et professionnel.

Rejoindre l’hydravion

D’ailleurs, avant de quitter le campement, prenez le temps de visiter la caravane blanche et rouge située sur votre gauche sur le chemin retournant vers l’hydravion. Un adversaire surgira de l’intérieur mais vous pourrez récupérer l’argent posé sur la table. Un butin facultatif et qui peut être manqué si vous rejoignez directement la sortie. Rejoignez ensuite le quai et montez dans l’hydravion de Donnie. Vous devrez piloter l’appareil au-dessus des Leonida Keys avant de rejoindre la marina de Brian, votre patron. Atterrissez sur l’eau à proximité du point indiqué, puis rejoignez le quai pour rencontrer Brian, qui forcément, ne sera pas très content des événements.

Après cette cinématique, récupérez la voiture avec Cal et conduisez-le jusqu’à son domicile. Il ne vous restera plus qu’à rejoindre la maison de Jason pour terminer la mission, une planque qui vous est attitrée et que vous devrez bichonner, mais on verra ça plus tard, puisque la mission « Aux armes« vous attend.

N’oubliez pas d’également consulter notre guide complet qui recence une tonne d’astuces et de guides sur GTA 6.