Chapitre : Chapitre 1 (Un goût de paradis)

Chapitre 1 (Un goût de paradis) Mission : 5 sur 22

5 sur 22 Mission précédente : Juste une égratignure

Juste une égratignure Mission suivante : Attention indésirable

Attention indésirable Lieux : Key Lento et Marina de Brian

Key Lento et Marina de Brian Rien ne peut être manqué

Visite de courtoisie

Cette fois, Jason doit, la demande de Brian, récupérer un paiement de loyer en retard. Commencez par rejoindre le commerce indiqué sur votre carte. Vous pourrez d’ailleurs observer non loin une statue de baleine qui peut être scannée avec votre téléphone grâce à l’application WAiNK comme étant une curiosité qui compte pour votre 100%. Une fois sur place, vous appelez Brian afin de recevoir ses instructions. Entrez ensuite dans la boutique et adressez-vous au vendeur pour réclamer le loyer. Bien évidemment, celui-ci va refuser de payer et vous n’aurez pas d’autre choix que de le menacer avec sa batte de baseball (ou une petite claque ou deux) pour obtenir des informations sur ce qui se trouve à l’arrière-boutique.

Il finira même par vous communiquer le code permettant d’accéder à cette pièce située derrière le comptoir.

Code : 0420

Entrez le code sur le clavier de la porte pour accéder à l’arrière-boutique. Vous y trouverez de l’acide que vous récupérez pour Brian en guise de compensation. Récupérez également tout le butin financier qui se trouve dans cette pièce, notamment dans le coffre comme bonus. Une fois la marchandise récupérée, quittez le magasin par l’arrière et appelez Brian avant de déposer le butin dans le coffre de votre voiture. Il vous indiquera alors l’emplacement d’un local situé plus au sud. Rejoignez le repaire indiqué sur votre carte et entrez le code 7700 pour ouvrir la porte. Vous pouvez ensuite déposer l’acide récupéré dans une cache laissée vide à cet endroit.

Vendez vos trouvailles

Retenez bien cette nouvelle manière de vous faire de l’argent, à savoir que Brian pourra revendre pour vous certaines marchandises récupérées pendant vos missions et exploration de la carte. La mission se termine après ce dépôt de marchandise, avec une belle récompense de 600 dollars, à récupérer dans la boîte aux lettres de Jason. Vous pouvez ainsi poursuivre vos missions avec « Attention indésirable » ou « Juste une égratignure » si ce n’est pas déjà fait, sinon continuez avec « Plomberie« .

N’oubliez pas d’également consulter notre guide complet qui regroupe pour vous une tonne d’astuces et de guides sur GTA 6.