Xbox Game Pass : Hela, The Outlast Trials, Sniper Ghost Warrior Contracts 2… Voici les prochains jeux ajoutés au service
Les abonnés au Xbox Game Pass peuvent se réjouir, de nouveaux titres vont prochainement intégrer le programme. On fait le point sur les jeux qui arrivent dans l’abonnement d’ici la fin du mois de novembre.
Les jeux de fin novembre sur le Xbox Game Pass
C’est une petite fin de mois du côté des nouveautés pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate et PC, avec peu de réelles nouveautés, ce qui s’explique par le fait que cette fin d’année est mobilisée par un certain jeu.
Voici la liste des jeux qui arriveront prochainement dans le Xbox Game Pass :
- Call of the Elder Gods (Cloud, Xbox Series X|S, Portable, et PC) – 18 novembre (Premium)
- High on Life 2 (Cloud, Xbox Series X|S, Portable, et PC) – 18 novembre (Premium)
- Roadside Research (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, Portable, et PC) – 18 novembre (Premium)
- Black Jacket (Cloud, Xbox Series X|S, Portable, et PC) – 19 novembre (Premium)
- Motorslice (Cloud, Xbox Series X|S, Portable, et PC) – 24 novembre (Premium)
- Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (Cloud, Console, Portable, et PC) – 24 novembre (Ultimate, Premium, PC)
- Arkheron (Game Preview) (Cloud, Xbox Series X|S, et PC) – 27 novembre (Ultimate, PC)
- The Outlast Trials (Cloud, Xbox Series X|S, et PC) – 1er décembre (Ultimate, Premium, PC)
- Hela: of Mice & Magic (Cloud, Xbox Series X|S, et PC) – 1er décembre (Ultimate, PC)
Dès le 30 novembre, il faudra cependant dire au revoir aux titres suivants :
- Aliens: Dark Descent (Cloud, Console, et PC)
- Banishers: Ghosts of New Eden (Cloud, Console, et PC)
- DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party (Cloud, Console, et PC)
- Generation Zero (Cloud, Console, et PC)
- Kill It With Fire! 2 (Cloud, Console, et PC)
- Moving Out 2 (Cloud, Console, et PC)
- Star Trucker (Cloud, Console, et PC)
- Totally Reliable Delivery Service (Cloud, Console, et PC)