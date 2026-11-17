Les jeux de fin novembre sur le Xbox Game Pass

C’est une petite fin de mois du côté des nouveautés pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate et PC, avec peu de réelles nouveautés, ce qui s’explique par le fait que cette fin d’année est mobilisée par un certain jeu.

Voici la liste des jeux qui arriveront prochainement dans le Xbox Game Pass :

Dès le 30 novembre, il faudra cependant dire au revoir aux titres suivants :