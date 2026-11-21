Toutes les missions du Chapitre 1 de GTA 6

Nous recensons ici que les missions considérées comme principales et non les objectifs annexes parfois présentés entre deux missions principales du Chapitre 1 de GTA 6. Bien qu’il soit indépendant, nous avons choisir d’intégrer ce Prologue au Chapitre 1 de GTA 6 pour une meilleure compréhension de l’ensemble. Voici donc notre solution pour ces tout premiers pas dans Leonida.

N’oubliez pas d’également consulter notre guide complet qui recence une tonne d’astuces et de guides sur GTA 6.

Quelle est la dernière mission du chapitre 1 de GTA 6 ?

La dernière mission du chapitre 1 est « Sortie d’hôpital ». Le point de non-retour arrive toutefois deux missions plus tôt : dès que vous lancez « Piège à touristes », la mission de Mattia, le jeu enchaîne les missions jusqu’au chapitre 2, et plusieurs activités du chapitre 1 ne sont plus accessibles. Vérifiez la liste ci-dessous et sauvegardez votre partie avant de la démarrer.

Que faire avant la fin du chapitre 1 de GTA 6 ?

Plusieurs objets, quêtes annexes et bonus du chapitre 1 disparaissent ensuite. Voici l’essentiel mais si vous voulez tout en détail, on a fait un guide sur quoi faire avant la fin du chapitre 1.

Terminez les réparations de la maison de Jason

Participez à la séance de méditation avec Lucia

Faites les quêtes de Shirley

Récupérez les cigares chez Mandy (mission « Plomberie ») et le revolver dans le coffre de Donnie dans la mission « Bye Bye Don »

Récupérez les contenus de l’édition Ultime avant.

Récupérez l’argent liquide dans la maison de Jason avant Piège à touristes

Faut-il tuer ou épargner Arnold dans le chapitre 1 de GTA 6 ?

La mission « Hé, Arnold ! », avec Brian et Cal, vous laisse choisir de tuer ou d’épargner Arnold. Ce choix influence le profil criminel de Jason, et épargner Arnold rapporte une grosse somme via BuckMe en fin de jeu.